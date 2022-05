Inaugurato a Maiori nuovo centro analisi Synlab SDN.

È stato inaugurato ieri a Maiori, con l’ufficiale taglio del nastro, il nuovo punto prelievi di SYNLAB SDN, gruppo integrato di ambulatori specializzati nella diagnostica di laboratorio e per immagini con sede a Napoli, riconosciuto IRCSS dal Ministero della Salute.

Il nuovo centro, convenzionato con il SSN, si trova in Via Gaetano Capone, 31 e offre esami del sangue, check-up (che consentono di verificare i fattori di rischio per malattie cardiovascolari e metaboliche, di individuare segni e sintomi precoci per queste patologie e di valutare lo stato di salute globale), oltre a tutti i test Covid-19 (tampone molecolare e test sierologico per ricerca anticorpi IgG e IgM), anche senza ricetta medica e senza prenotazione.

Con l’apertura a Maiori, il Gruppo SYNLAB, leader Europeo nella diagnostica medica, rafforza la presenza sul territorio campano, mettendo a disposizione dei cittadini della Costiera Amalfitana un panel di esami di laboratorio ricco e ampliato, in un ambiente moderno e accogliente a pochi passi da casa

“La Costiera Amalfitana rappresenta un’area strategica per garantire ai cittadini un servizio sanitario di prossimità nel territorio campano– ha commentato Fabio Tedeschi, Amministratore Delegato presso IRCCS SYNLAB SDN – Il nuovo punto prelievi è un esempio di eccellenza e innovazione, che offre ai cittadini un servizio di alta qualità per la loro salute, portando con sé l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, garantendo accessibilità, fiducia e sicurezza.”

In Campania SYNLAB è già un punto di riferimento per la diagnostica di laboratorio, ma anche per la Diagnostica per Immagini e Diagnostica Nucleare: i pazienti possono rivolgersi al punto prelievi di Maiori anche per richiedere visite ed esami in altre sedi SYNLAB, grazie alla capillarità dei centri e laboratori attivi nella regione, in grado di dare risposta ai bisogni di salute dei pazienti anche fuori città.

Punto Prelievi SYNLAB Via Gaetano Capone, 31 MAIORI

Orari prelievi: lunedì-sabato: 7.30-11.00

Orari consegna referti: lunedì-venerdì: 11.00-12.00; 16.00-18.00 sabato: 11.00-12.00.

Prenotazioni al numero 089 851298 e tramite l’app MySynlab