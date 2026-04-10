Impianto fotovoltaico da 92.000 MWh ad Altavilla Silentina

Regione Campania ha autorizzato nel Comune di Altavilla Silentina (SA) la realizzazione di uno dei più grandi impianti fotovoltaici d’Italia.

L’infrastruttura produrrà circa 92.000 MWh di energia all’anno, equivalenti al fabbisogno annuo di una città come Eboli. L’opera si inserisce in un momento storico caratterizzato da una crescente necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico, sempre più limitate e il nuovo impianto, fornirà un contributo significativo alla rete gestita da Enel, rafforzando la sicurezza energetica del territorio.

Dal punto di vista economico, il progetto prevede un investimento di decine di milioni di euro, con una ricaduta immediata sul tessuto imprenditoriale locale: gran parte delle risorse saranno destinate alle imprese del territorio, grazie anche alle attività da svolgere ogni anno, dovuto ai ristori ambientali, previsti dalla normativa di riferimento, a beneficio del Comune di Altavilla Silentina.

Pertanto benefici occupazionali sono attesi anche nel medio-lungo periodo grazie alle attività di gestione e manutenzione e non meno rilevanti gli effetti ambientali: previsti interventi di risanamento del territorio, rafforzamento della biodiversità e l’installazione di sistemi avanzati per il monitoraggio costante degli ecosistemi della Valle del Calore.

Un plauso particolare và rivolto all’Amministrazione comunale di Altavilla Silentina, guidata dal Sindaco Dott. Francesco Cembalo, insieme alla Giunta e al Consiglio comunale, ed il Segretario comunale Dott. Ciro Esposito, unitamente al proprio attuale dirigente Ing. Carlo Di Lucia e tutto lo staff Tecnico comunale, per aver promosso un’iniziativa capace di coniugare sviluppo e tutela ambientale, nel rispetto dell’identità del territorio.

Il progetto approvato alla proponente società SPV Apulia 2002 Srl, di notevole complessità tecnica, è stato curato dalla società di ingegneria EXPAND Srl con sede in Salerno. L’amministratore, ing. Teodoro Bottiglieri, ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto, ringraziando il proprio team aziendale composto da tecnici specializzati e figure professionali, impegnati anche in altri importanti progetti energetici sia in Italia che all’estero.

Lo stesso Dott. Cembalo Francesco ha sottolineato l’importanza strategica, di avere sempre di più aziende del Sud Italia attive in settori ad alta qualificazione, in particolare quello energetico, anche dovuto alla buona esposizione di irraggiamento solare, da considerare una leva fondamentale per lo sviluppo futuro di tutto il nostro territorio, da sviluppare soprattutto in zone non idonee per svolgimento di attività agricola, in modo da non sottrarre aree utili e indispensabili per la nostra agricoltura e/o allevamento zootecnico.

Portare la Campania e soprattutto il territorio della Provincia di Salerno, all’attenzione di investitori nazionali ed esteri per incrementare tale sviluppo per il nostro territorio, applicando qualità ed impegno al proprio lavoro, così come è avvenuto con l’impianto di Altavilla Silentina.

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