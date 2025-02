Ileana Mottola feat. Joel Holmes e Fabrizio Bosso al Moro

Si annuncia un appuntamento di grande spessore, di intensa suggestione quello in programma venerdì 7 febbraio alle ore 22.00 nelle sale del Moro di Cava de’ Tirreni (Sa) con la vocalist salernitana Ileana Mottola che presenterà dal vivo il nuovo disco “Cool Life”, realizzato con Joel Holmes, considerato uno dei migliori pianisti emergenti a livello mondiale, quattro volte candidato ai Grammy Award, nominato come pianista della storica formazione dell’indimenticabile Roy Hargrove.

Un live nel locale del Borgo Scacciaventi accompagnato nell’occasione da una special guest d’eccezione, Fabrizio Bosso, trombettista di fama internazionale considerato da tempo una delle firme più importanti del jazz italiano.

In sintesi sono otto i brani che pongono in risalto le menti di due artisti che si sono incontrati quasi per un caso della vita, una fusione che rende l’amabilità e la voce avvolgente della cantante salernitana e l’acclamato Joel Holmes, pianista statunitense tra i più grandi di questa nuova generazione.

Un incontro chiaroscurale di intensa suggestione quello tra il pianista americano Joel Holmes e la cantante campana Ileana Mottola, nato con la spontaneità delle cose che sembrano destinate ad essere. Parole che si incastonano preziose tra le note di composizioni cesellate dalle abili mani di chi porta avanti la tradizione della grande scuola jazzistica statunitense arricchendola di dettagli stilistici multiforme; la voce tocca tasti profondi dell’animo umano ed il piano canta storie. Il timing solido e al tempo stesso liricamente fluido di Francesco Puglisi al contrabbasso è una certezza. Il drumming di Alessandro D’Anna fonde con originalità la tradizione italiana e la sperimentazione nord europea.

Per info e prenotazioni al numero telefonico 0894456352 oppure via WhatsApp al 3403939561. https://www.pubilmoro.it/