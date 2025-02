Imma Vietri consigliere del Ministro Foti

“Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento al Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Pnrr Tommaso Foti per la fiducia che mi è stata accordata con questa nomina fiduciaria”.

Lo dichiara, in una nota, la deputata salernitana di Fratelli d’Italia Imma Vietri, nominata consigliere politico (a titolo gratuito) del Ministro Foti per le Politiche di Coesione.

“Sono onorata di poter ricoprire questo ruolo e mi impegnerò al massimo per svolgere le mie responsabilità con dedizione e serietà in sinergia con il Ministro Foti, che, quotidianamente, si contraddistingue per le sue qualità professionali e umane, la sua capacità di affrontare tematiche complesse in modo chiaro e pragmatico, che rendono il suo operato efficace ed apprezzato. L’obiettivo – sottolinea Vietri – è portare avanti le numerose iniziative messe in campo dal Governo Meloni per favorire politiche per lo sviluppo orientate alla coesione economica, sociale e territoriale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali. Si tratta di misure concrete che incidono profondamente sulla qualità della vita dei cittadini e sulla competitività del tessuto produttivo dei territori, con lo scopo di imprimere un’accelerazione nel percorso di crescita e sviluppo sfruttando appieno le risorse nazionali ed europee destinate alle politiche di coesione. Da parlamentare campana, infine, sono fiera di poter seguire anche le tante opere messe in campo dal Governo Meloni attraverso numerosi fondi nazionali ed europei destinati alla Campania e alla provincia di Salerno, affinchè vengano ben spesi per rilanciare l’economia, le infrastrutture e l’occupazione nel nostro territorio”, conclude Vietri.