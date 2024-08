Il Ferragosto si infiamma ad Amalfi, tra ritmi irresistibili e show incandescenti per ballare in Piazza Duomo

Show travolgenti, musica italiana, disco dance, jazz, R’n’B, funky ed energia pura per la settimana di Ferragosto ad Amalfi. L’antica Repubblica Marinara è pronta ad infiammarsi con un programma all’insegna dell’entertainment e della grande musica suonata dal vivo in Piazza Duomo, immersi in un’atmosfera resa ancora più suggestiva dalle luci architetturali che illuminano le volte della Cattedrale di Amalfi.

Il divertimento è assicurato con il programma di eventi “Amalfi Summer Fest” promosso dal Comune di Amalfi, guidato dal Sindaco Daniele Milano

La Città si trasforma in un elegante e sofisticato anfiteatro naturale, pronto ad accogliere la novità indiscussa di questa estate, “45 Giri d’Italia”, un evento che si preannuncia già un cult. È il gusto retrò un po’ vintage per tutti i cultori del disco in vinile, graffiato dalla puntina che scorre lungo i solchi, in un mash up sonoro irresistibile. Il suono domina lunedì 12 agosto 2024 già dalle ore 19.30, per un aperitivo immersi in uno scenario unico al mondo, che farà ballare tutta Piazza Duomo con un viaggio nei migliori capolavori della musica italiana rigorosamente selezionati su vinili 45 giri, per riscoprire le melodie che hanno segnato la storia musicale d’Italia. Un’esperienza di ascolto e dialogo musicale, dedicata agli appassionati. In consolle, a far girare i dischi Alfonso Liguori e Filippo Di Costanzo, con la voce di Maurizio Di Pino.

Appuntamento immancabile nell’estate amalfitana, che traghetterà il pubblico lungo la notte di Ferragosto, con Frankie & Canthina Band. Un live straordinario, che porterà sul palco di Piazza Duomo, a partire dalle ore 22 di mercoledì 14 agosto 2024, i fiumi di Earth Wind and Fire e Kool and The Gang. Un repertorio internazionale di Soul, Funky e Dance ’70 e ’80, tra ritmi trascinanti e coinvolgenti, con una performance totalmente dal vivo. Una serata unica, con un’orchestra di 15 elementi.

Da oltre 25 anni Frankie Lo Vecchio e la sua band fanno ballare piazze e club di tutta Italia e all’estero. La formazione nasce a Roma dall’incontro di musicisti provenienti da diverse esperienze musicali, cresciuti tra le frequenze basse di Barry White e quelle alte di Michael Jackson, tra il jazz di Quincy Jones, la voce calda di Luther Vandross e l’eleganza degli Chic, oggi la band è ancora iperattiva nel mondo live fregiandosi di collaborazioni con artisti del calibro di Kid Creole & The Coconuts, Delegation, The Trammps, Kool & The Gang, The Real Thing, The Ritchie Family e tanti altri. Con Frankie Lo Vecchio, Gianluca D’Alessio, Massimo Idà, Marco Iannarilli, Marcello Surace, Giancarlo Ciminelli e Franco Marinacci.

«Amalfi Summer Fest conquista chi ha scelto il nostro territorio come destinazione turistica, oltre che i nostri cittadini. Contribuisce a rendere l’esperienza in Costa d’Amalfi indimenticabile e offre l’occasione di ascoltare dal vivo artisti di immenso spessore. Un programma di grande qualità, che nel mese di agosto strizza l’occhio al pubblico giovanile. Siamo convinti che il set in dischi in vinile conquisterà tutti, fino a diventare un must dell’estate amalfitana», sottolinea il sindaco Daniele Milano.

In contemporanea sarà attivo il programma di eventi pensato per i bambini. Martedì 13 agosto 2024 ritorna l’appuntamento più amato dai piccoli “Arts for Kids” al Parco La Pineta alle ore 18.30 con prenotazione obbligatoria al numero 320 7880504. Un laboratorio artistico per bambini dal tema La Valle delle Ferriere secondo Henri Rousseau. L’artista, infatti, avrebbe amato la meravigliosa Valle delle Ferriere, con la sua natura selvaggia ed incontaminata e le cascate smeraldo. Utilizzando la tecnica di pittura e collage, i piccoli artisti si cimenteranno nella realizzazione di un quadro meraviglioso ispirato proprio alla tecnica del grande artista francese.

Domenica 18 agosto 2024 un grande classico “Il Gatto con gli Stivali” riproposto in versione teatralizzata alle ore 21 a Pogerola, a cura della Compagnia Tieffeu.

“Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero – aggiunge la Consigliera con delega alla Cultura e agli Eventi Enza Cobalto, curatrice del cartellone estivo – L’arte non può avere barriere, deve arrivare a tutti. È un programma pensato per regalare gioia a tutti i nostri cittadini, ai giovani e a chi ha scelto Amalfi come soggiorno per le proprie vacanze, intrecciando i gusti di un pubblico eterogeneo ed internazionale, che ha voglia di Italia e delle nostre melodie. Amalfi Summer Fest è la bellezza di stare insieme, di incontrarsi e di sperimentare felicità».