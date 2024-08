Firmato il protocollo d’ intesa tra il “Distretto Rotary 2101” e il “Distretto Lions 108YA” con la collaborazione di “Legambiente”. A Pioppi una passerella e una sedia JOB che consentono alle persone con disabilità di raggiungere il mare.  

- pubblicità -

“Dare forma ai sogni, camminando insieme, per servire meglio” è questo il motto comune scelto dai Governatori del “Distretto Rotary 2101” (Antonio Brando) e del “Distretto Lions 108YA” (Tommaso Di Napoli) che giovedì sera, presso il “Circolo Canottieri Irno” di Salerno, hanno firmato un protocollo d’intesa che sancisce una collaborazione tra le due antiche associazioni internazionali di servizio che consentirà di avere una maggiore forza sul territorio Campano grazie ai circa cinquemila soci iscritti ai vari Club dei due Distretti, come ha spiegato il Governatore Lions Tommaso Di Napoli:” In questo particolare momento storico, si chiede alle associazioni un maggiore impegno per rispondere alle esigenze dei nostri territori che sono in profonda crisi. C’è bisogno di un’azione più energica che è possibile realizzare solo lavorando insieme, unendo le nostre reti di servizio. Le due associazioni di servizio, che hanno obiettivi comuni, lanciano anche un forte messaggio di unione, di cooperazione sociale, di cui, in questo momento di divisioni e contrapposizioni, c’è bisogno”. Il Governatore del “Distretto Rotary 2101”, Antonio Brando, ha spiegato che l’idea di creare una collaborazione tra Rotary e Lions è nata dalla spinta della Presidente Internazionale del Rotary, Stephanie Urchick: “Ha chiesto ai Governatori dei Distretti Rotary di tutto il mondo di dialogare con chi, come i rotariani, ha cuore e mani capaci di trasformare vite”. Grazie alla perfetta intesa creatasi tra i due Governatori, è già in fase di realizzazione un progetto comune, denominato “Sea for All”, che è stato spiegato dal dottor Antonio Brando:” Stiamo installando una passerella amovibile di diciotto metri, in località Porto del Fico, nel Comune di Pioppi, presso il “Centro Velico Pioppi Anemos” dove le persone portatrici di disabilità o con difficoltà motorie, potranno entrare in acqua grazie alla sedia JOB che ugualmente è stata donata dai Club Rotary e Lions, insieme ad un defibrillatore”. Il “Centro Velico di Pioppi” fa parte del “Consorzio Anemos” impegnato in percorsi di reinserimento sociale di soggetti svantaggiati, come ha spiegato il presidente Michele Buonomo, membro del Direttivo Nazionale di “Legambiente” che ha la gestione del “Museo della Dieta Mediterranea” diretto dal dottor Valerio Calabrese. Buonomo ha lodato l’iniziativa delle due associazioni di servizio: “Grazie alla collaborazione, all’impegno e ai fondi raccolti tra i soci dei Club Lions e Rotary dei due Distretti Campani stiamo per rendere felici tante persone con disabilità che, per la prima volta, potranno godere del mare”. Presenti alla firma del protocollo redatto dal dottor Vincenzo Abate, Presidente della Commissione Finanza del Distretto rotariano: Maria Luisa De Leo, Delegata Distrettuale per i rapporti tra Rotary e Lions insieme a Carlo Ciampi; il Segretario Distrettuale Lions, Carlo Caggiano, e Maria Manuela Russo, Assistente del Governatore Brando.

Aniello Palumbo

