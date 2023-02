I materassi X-Bio protagonisti a La Vita in Diretta.

X-BIO Circulife, nuovo modello del brand X-BIO by Buoninfante, è pronto a tornare in TV. Dopo il grande debutto, lo scorso novembre a “L’Eredità” con Flavio Insinna, il materasso ecosostenibile sarà in telepromozione su RAI1 – durante la settimana del Festival di Sanremo – a “La Vita in Diretta”, programma TV di attualità e cronaca più seguito del pomeriggio italiano e condotto da Alberto Matano.

A raccontare ai telespettatori “il segreto per un riposo di qualità” e a svelare loro come si può dormire bene e svegliarsi carichi di energia, ci sarà Rosanna Cacio, volto storico e inviata speciale del programma di RAI1. X-BIO Circulife è, infatti, un valido alleato per vivere una vita di totale benessere; in più, tutela l’ambiente, poiché prodotto a partire da bottiglie di plastica riciclate.

Un materasso innovativo che guarda ad un mondo più sostenibile e al benessere della persona e delle prossime generazioni.

«Buoninfante, in un modo che si può ritenere lungimirante, negli ultimi anni si è attivata su diversi fronti. Non abbiamo mai perso di vista l’obiettivo più importante: assicurare un riposo di qualità ai nostri clienti. D’altro canto, avevamo la responsabilità etica e morale di investire nel futuro del Pianeta. Le due filosofie hanno trovato un’ottima simbiosi e portato a risultati eccellenti di cui andiamo fieri» ha dichiarato Enzo Buoninfante, CEO dell’azienda.

«La nostra presenza su RAI1 è diventata una costante ed è la prova tangibile di quanto l’azienda abbia lavorato per il benessere del consumatore e per offrire un prodotto unico e un servizio eccellente». Ha continuato Gianluca di Giovanni, Brand Manager X-BIO e CMO Buoninfante. «Proseguire in questo percorso iniziato lo scorso anno ci permetterà di crescere, dal punto di vista del brand e del concept X-BIO, e di fortificare il nostro legame con il grande pubblico».

X-BIO by Buoninfante vi dà appuntamento alla prossima settimana nel pomeriggio di RAI1 a “La Vita in Diretta”. Inoltre, vi aspetta a Casa Sanremo, di cui è Official Supplier, giovedì 9 febbraio per una giornata ricca di eventi ed incontri (ne abbiamo parlato qui).