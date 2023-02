“L’intelligenza del suolo” incontro pubblico con Paolo Pileri a Salerno.

Sabato 4 Febbraio 2023 alle ore 18 presso la Casa del Volontariato di Salerno, in via Filippo Patella 2 (traversa del Corso Vittorio Emanuele, altezza civico 90), si terrà l’incontro “L’intelligenza del Suolo” con Paolo Pileri, professore ordinario di Pianificazione Urbanistica e Territoriale del Politecnico di Milano, editorialista della rivista Altraeconomia, autore del libro “L’intelligenza del Suolo” e membro del comitato scientifico per la realizzazione del Rapporto Nazionale sul Consumo di Suolo dell’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Il Suolo è una delle primarie risorse Non Rinnovabili, la sua sorte è correlata ad aspetti fondamentali per le nostre Vite come la biodiversità, il cibo, il cambiamento climatico, i dissesti idrogeologici; tutti questi ambiti sono di importante impatto rispetto alla Qualità della Vita dei Cittadini, ed incidono fortemente sulla Spesa Pubblica.

L’evento è organizzato dal Movimento per la Decrescita Felice di Salerno in collaborazione con altre realtà, gruppi e associazioni che si impegnano da anni sul tema dello Stop al consumo di suolo e della difesa dell’ambiente, nella prospettiva di avviare un percorso comune: Salviamo il Paesaggio forum italiano dei movimenti per la terra e il paesaggio, ANAB Associazione Nazionale Architettura Bioecologica, APE Associazione Proletari Escursionisti Salerno, Banca Etica GIT Salerno, Pro loco Città Visibile, Comitato Acqua Pubblica Salerno, Coordinamento Solidarietà e Cooperazione Salerno, Comitato Centro Storico Alto, Cumparete, Cumpanatico Sud, ECSTRA, Hormè, il Forno di Vincenzo, Associazione Impatto Ecosostenibile Zero Waste Campania, Italia Nostra sezione di Salerno, Rete dei Giovani per Salerno, associazione e comitato Salute e Vita, Ufficio Problemi Sociali e il Lavoro Arcidiocesi di Amalfi Cava de’ Tirreni.