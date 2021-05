Grigliate Urbane sbarca in TV, dal lunedì al sabato su 87 TV.

Scaldate le griglie e accendete il televisore. Dal lunedì al sabato alle ore 12 e 19.30, sul digitale terrestre ed in streaming, “Grigliate Urbane” approda su 87 Tv: emittente campana, diretta da Antonio Perugino.

Un traguardo di prestigio, per il format ideato dai griller amatoriali Massimo e Michele ed il giornalista Alfonso Maria Tartarone, dopo le oltre 50mila visualizzazioni raggiunte sul canale youtube Sud Urban Grill. “Grigliate Urbane” sarà visibile sul digitale terrestre al canale 87 in regione Campania ed in streaming su www.87tv.it/live-tv

Intanto, questa sera alle ore 21 sul canale youtube Sud Urban Grill, al via la preparazione e cottura del pesce spada alla siciliana. In un appartamento in pieno centro città a Salerno, utilizzando un particolare dispositivo progettato e realizzato proprio dai due griller amatoriali chiamato barbecue urbano, si sposerà perfettamente con il gusto ed il sapore del rub di “Veneque”, la salsa Bbq senza conservanti da Padova, e “Tenuta Setten”, tradizione e modernità di vini provenienti da Basalghelle di Mansuè. In studio ed in cucina, a distanza e nel rispetto delle normative anti covid, ci saranno Alfonso Maria Tartarone, Massimo e Michela, soci dell’Associazione Italiana Cuochi Amatoriali e Professionisti (AICAP) e la voce narrante Nadia D’Amico.

Il format “Grigliate urbane” sarà disponibile anche su www.grigliateurbane.it ed i canali social instagram e facebook, legati a i Sud Urban Grill ed Alfonso Maria Tartarone, sempre alle ore 21 ed a partire dal giorno successivo alla messa in onda.