Gli ecosistemi culturali nella transizione energetica: l’arte e la cultura per lo sviluppo delle aree interne, venerdì 24 a Caggiano

Il seminario intitolato “Gli ecosistemi culturali nella transizione energetica: l’arte e la cultura per lo sviluppo delle aree interne” gode del patrocinio del Comune di Caggiano, dell’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali (ASMEL) e dell’Associazione Presidente, Associazione per lo Sviluppo delle Aree Interne nel Mezzogiorno d’Italia (SVIMAR). Questo evento rappresenta una tappa significativa all’interno del progetto “Percorsi di Innovazione e Imprenditorialità” coordinato dalla Professoressa Mita Marra dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e finanziato dalla Missione Diplomatica USA in Italia. L’obiettivo principale è promuovere la collaborazione tra il mondo accademico e le piccole e medie imprese locali, incentivando una cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità.

Il seminario di Caggiano (SA) si concentrerà sul tema degli ecosistemi culturali nelle aree interne del Mezzogiorno d’Italia. Esperti nell’ambito dell’economia, della cultura e della formazione artistica, imprenditori attivi nel settore culturale, turistico e creativo nonché giovani ricercatori specializzati in ingegneria industriale, chimica e innovazione sociale esploreranno le potenzialità di trasformazione dei contesti più depressi soggetti a fenomeni di spopolamento attraverso l’arte e la cultura. I giovani ricercatori avranno l’opportunità di presentare i propri lavori alle imprese interessate ad investire nella cultura del territorio e nella transizione energetica.

Il progetto gode del sostegno di importanti partner nazionali e internazionali, tra cui Cornell Tech, la piattaforma OCSE per l’educazione all’imprenditorialità, il Centro di Competenza Meditech e l’Incubatore Sei Aree Interne.