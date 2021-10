Givova Scafati, trasferta a Nardò.

Con l’obiettivo di centrare la terza vittoria in altrettante giornate del campionato di serie

A2, la Givova Scafati si sta allenando duramente in vista dell’insidiosa trasferta sul parquet della neopromossa Next Nardò, la cui sfida si disputerà in anticipo, alle ore 20:30 di sabato sera, al PalaPentassuglia.



Con l’incognita Raucci, ancora alle prese con il lavoro differenziato a seguito dell’infortunio muscolare che lo ha tenuto fermo ai box già domenica scorsa nel match interno contro l’Atlante Roma, la compagine dell’Agro è consapevole che la sfida in terra pugliese racchiude una serie innumerevoli di insidie, a partire dal calore del pubblico di casa, passando per l’entusiasmo classico della neopromossa al cospetto di una società storica della categoria,

chiudendo infine con l’indiscusso valore dell’avversario di turno, che si è presentato per la

prima volta nella sua storia in serie A2 con un organico ed un biglietto da visita importante.

Servirà la migliore Givova Scafati vista finora per espugnare il rettangolo di gioco pugliese.



L’AVVERSARIO

A punteggio pieno con due incontri in altrettante giornate del girone rosso, frutto dei

successi contro Atlante Roma (in trasferta) e Tramec Cento (in casa), il team allenato da coach Gandini dispone di ben quattro uomini che stanno viaggiando con la doppia cifra di media: il playmaker Ferguson (23), il centro Poletti (17), l’ala grande Thomas (16) e l’esterno Leonzio (11,5), con il primo ed il terzo che stanno facendo registrare rispettivamente 6,5 assist e 7,5 rimbalzi di media. A costoro vanno poi aggiunti l’ala grande serba Jerkovic (7,5 rimbalzi di media), l’ala piccola La Torre, la guardia Fallucca ed il playmaker di scorta Burini. Nel complesso, i leccesi hanno una rosa ed una organizzazione tale da poter disputare una stagione da assoluti protagonisti. Pertanto, cercheranno di sfruttare al massimo il vantaggio del fattore campo per provare a mettere lo sgambetto alla blasonata Givova Scafati, al cospetto del pubblico amico.



LE DICHIARAZIONI

Il coach Alessandro Rossi: «I risultati positivi aiutano a generare un clima sereno, ma non

dobbiamo farci distrarre dai risultati e perdere di vista la crescita graduale nel medio e lungo

termine della squadra, trovando sempre spunti per migliorarci. Quella che sabato sera ci attende a Nardò sarà una partita difficilissima, perché affronteremo una squadra che ha grande entusiasmo, che ha iniziato bene la stagione e dispone di atleti di indiscusso valore. Sarà per noi un ulteriore test di maturità, in cui metterci alla prova, per provare a fare un ulteriore passo in avanti e affrontare mentalmente con più continuità la sfida, a differenza dei precedenti incontri, evitando quegli alti e bassi che hanno condizionato un po’ le due precedenti apparizioni in campionato. L’aspetto ambientale avrà un peso specifico importante, il roster avversario è di buona caratura, come dimostrano le prestazioni fin qui disputate dagli statunitensi Ferguson e Thomas, da Poletti, Lenzio, La Torre e Fallucca, tutti atleti che conoscono bene questo campionato. Ci attende il compito più difficile tra quelli fin qui assegnati».



L’ala Iris Ikangi: «Le due vittorie conseguite nei primi due turni di campionato ci

permettono di vivere lo spogliatoio e gli allenamenti con un clima di serenità, nel quale stiamo

continuando a lavorare sodo, al di là dei risultati, con l’obiettivo di tenere sempre alto il livello di attenzione e di concentrazione, così da arrivare ad ogni partita preparati al meglio. Siamo

attualmente al 70% della condizione fisica, possiamo fare molto di più e stiamo lavorando proprio per trovare quanto prima la migliore condizione possibile, nonostante qualche acciacco. Ora ci stiamo preparando ad affrontare una trasferta difficile a Nardò, contro una squadra dotata di grande talento, di cui conosco sia Ferguson che Poletti, con cui ho giocato insieme a Verona: giocatori esperti, con molti punti nelle mani, tra i più pericolosi di un team contro il quale non potremo permetterci i nostri soliti cali di concentrazione. Servirà durezza mentale, perché l’avversario potrà metterci in grossa difficoltà con il talento dei suoi tesserati, e servirà anche grande fisicità, perché i pugliesi hanno grande stazza e non sarà facile contenerli».



MEDIA

La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega

Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP Pass” a questo

link: https://lnppass.legapallacanestro.com/).

Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale

del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter).

Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del

digitale terrestre) nel giorno di martedì 19 ottobre (ore 20:40) ed in replica nel giorno di

mercoledì 20 ottobre (ore 15:00).