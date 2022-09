Giornate Europee del Patrimonio, gli appuntamenti al Museo Archeologico di Eboli.

Sabato 24 e Domenica 25 settembre il Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 2022, con un ricco programma di attività che prevede due aperture straordinarie: sabato dalle ore 18.00 alle 21.00 e domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con ingresso gratuito.

Il tema delle GEP di quest’anno — “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro” — rientra nella programmazione annuale del ManES, da sempre attento ai temi della sostenibilità, dell’accessibilità, dell’inclusione e alla trasmissione del patrimonio culturale alle nuove generazioni.

Sabato 24 settembre

ore 18.00 – 21.00|Visit@ManES

La serata di sabato offrirà ai visitatori due visite guidate, con inizio alle 18.30 e alle 19.30. Il personale del museo guiderà i visitatori in un percorso ricco di suggestioni, alla scoperta dei suoi tesori e delle tante storie che ogni reperto racconta.

Ingresso gratuito senza prenotazione.

Domenica 25 settembre

ore 9.00 – 13.00|ManES in Blu

Nella giornata di domenica, a partire dalle ore 10.00, il museo, in collaborazione con il Tulipano Art Friendly, con cui la Direzione regionale Musei Campania ha sottoscritto un importante protocollo di intesa per l’accessibilità e l’inclusione, propone per i bambini con autismi e/o disabilità cognitiva il percorso inclusivo di fruizione museale “Manes in Blu”.

Alla fine del percorso, dalle ore 11,15, nel segno dei linguaggi dell’inclusione, l’Associazione Università Popolare per la Qualità di Vita offre il laboratorio musicale “Improvvisa – Menti”, tenuto dai musicoterapeuti China Aresu e Angelo Gramaglia. Alle ore 12,00 “CulturAut”, gruppo di socializzazione e di inserimento lavorativo della Coop Il Tulipano, con il patrocinio di ANGSA Campania, accompagnerà i visitatori per una esperienza museale rivolta a ragazzi e adulti. “CulturAut” si propone come modello culturale inclusivo e presenta per la prima volta le proprie attività ideate e realizzate da giovani con disabilità all’interno degli spazi museali. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria entro il 23 settembre. Info e prenotazioni: tulipanoart@iltulipanocoop.org| Tel. 3891312180

Per la partecipazione agli eventi è raccomandato l’uso della mascherina e il rispetto della normativa anti-COVID vigente.

INFO

Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele

Piazza S. Francesco, 1 – Eboli (SA)

tel: +39 0828332684

drm-cam.eboli@cultura.gov.it

www.museicampania.cultura.gov.it

Museo Archeologico Nazionale di Eboli

@Museo_Eboli