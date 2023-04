Giffoni School Experience 3 da lunedì 17 a venerdì 21.

Tutto pronto per la grande festa finale di School Experience 3, il festival itinerante, organizzato da Giffoni, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola e promosso da Ministero della Cultura – Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo e Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’appuntamento, che si terrà a Giffoni Valle Piana dal 17 al 21 aprile, vedrà protagonisti della quinta e ultima tappa del progetto oltre quattromila studenti delle scuole primarie e secondarie della Campania, chiamati a partecipare con entusiasmo ad una cinque giorni ricca di lungometraggi e cortometraggi, a confrontarsi con i loro coetanei su tematiche di grande attualità e a vivere in sala l’esperienza del grande cinema.

“School Experience – dichiara Claudio Gubitosi, fondatore di Giffoni – è un progetto di grande respiro che ci offre l’occasione di confrontarci con migliaia di ragazze e di ragazzi di tutta Italia, di ascoltare le loro idee, i loro progetti e i loro sogni. È la conferma di un legame con il mondo della scuola che ha da sempre caratterizzato la mission di Giffoni e che continua a regalarci un’identità unica e irripetibile. Con School Experience abbiamo toccato territori poco conosciuti, al di fuori dei circuiti turistici, ma capaci di esprimere enormi potenzialità nel campo del cinema, della cultura, del teatro, grazie a comunità educanti appassionate e determinate. Si è così creato uno scambio virtuoso che darà certamente i suoi frutti anche in occasione di questa ultima tappa dopo quelle ospitate in Basilicata, Calabria, Lazio e Sardegna”.

Numerose le attività previste per questa quinta tappa durante la quale saranno annunciati i lungometraggi vincitori (Feature Experience) e i cortometraggi (Short Experience) realizzati da professionisti italiani e stranieri, oltre ai lavori prodotti da scuole o da associazioni culturali divise per fasce d’età (Your Experience).

Da segnalare, dal 18 al 20 aprile, il laboratorio Digital Prof riservato agli insegnanti. Curato da Cristina Scognamillo, esperta nazionale di cinema per la scuola, analizzerà il cammino di un film, dall’idea alla sala, svelando anche i principali segreti della filiera dell’audiovisivo.

“Molto spesso non si conosce il complesso sviluppo di un’opera cinematografica. Il film comincia a esistere dall’idea ma, concretamente, soltanto nel momento in cui iniziano le riprese – spiega Scognamillo – È composto da una varietà di elementi che si combinano tra di loro come scenografie e ambienti, attori che vi agiscono, luci, colori, musica, rumori e tantissimi altri. Il corso esaminerà la filiera dell’audiovisivo, dall’idea fino all’arrivo in sala”.

School Experience – a cura della direttrice scientifica Antonia Grimaldi del team di Giffoni – si concluderà con la realizzazione di uno short movie pensato e interpretato dagli allievi dell’istituto comprensivo “Don Milani-Linguiti” di Giffoni Valle Piana. I ragazzi si misureranno con le fasi di ideazione e produzione di un cortometraggio ispirato al tema degli eroi. Il progetto, che vedrà la partecipazione degli autori e dei professionisti della video factory di Giffoni, sarà presentato nella serata finale, in programma venerdì 21 aprile alle ore 18. In questa occasione saranno proiettati i lavori realizzati nel corso delle tappe precedenti e ci sarà la premiazione dei vincitori alla presenza di registi, distributori e rappresentanti del Ministero. Sarà una grande festa tutta da vivere nel solco della cultura, dell’allegria e della condivisione: un momento prezioso di gioia e di aggregazione che segnerà la chiusura di un percorso capace di creare relazioni, implementare conoscenze e scoprire talenti.