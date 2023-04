La ballata di Maria Gemella, Loreta Mastrolonardo presenta il suo libro martedì 18 a Battipaglia per i Martedì Letterari.

Prosegue la rassegna “Martedì Letterari”, organizzata dall’Associazione “Rinascita – Commercianti di Battipaglia”, presieduta da Lucia Ferraioli, coordinata dal giornalista Andrea Picariello e rientrante all’interno del format “La biblioteca è anche tua”. L’iniziativa, da anni presente sul territorio, continua nella sua mission di sensibilizzare e, in qualche modo, di far “innamorare” Battipaglia e i suoi cittadini del magico piacere della lettura di un buon libro.

Il sesto appuntamento del rinnovato format culturale, previsto per il mese di aprile, vedrà ospite Loreta Mastrolonardo, scrittrice campana che presenterà il suo romanzo “La ballata di Maria Gemella”.

Alle ore 19:00 di martedì 18 aprile, presso il “Bar Capri”, in via Pastore n°42, a Battipaglia, si terrà la presentazione del libro con la presenza della stessa autrice. Grande attenzione verrà ovviamente riservata a quest’opera, edita da Intrecci Edizioni, che ci presenta una storia fatta di donne coraggiose e audaci, pronte a sfidare tutti gli ostacoli posti sul loro cammino dal destino, pur di essere libere.

Un racconto dalle mille sfaccettature che, attraversando una terra, quella cilentana, trasuda lo spirito ribelle di chi custodisce il desiderio di prendere in mano la sua vita, mettere insieme i cocci del proprio vissuto, e continuare a mordere la vita, senza lasciarsi inghiottire da essa. L’evento, che verrà trasmesso anche in diretta streaming su Facebook, vedrà la presenza dei giornalisti Andrea Picariello e Benedetta Gambale, che dialogheranno con l’autrice, e della professoressa Maria Rosaria Conforti.

IL LIBRO

Agli inizi degli anni Sessanta, Rosalia fugge da un piccolo paese di montagna del Cilento per interrompere un matrimonio violento e allontanarsi dalla dispotica madre. La figlia più piccola, Caterina, viene affidata prima alle suore e poi a donna Livia che, invece, vive un matrimonio tardivo e senza figli. Caterina scaverà nella storia della sua famiglia e capirà le scelte della madre, il comportamento crudele di nonna Linda e, infine, apprezzerà il carattere della “zia” Livia. Sarà proprio lei a indicarle le ragioni per ribellarsi, rendendola fiera e libera di vivere la sua vita in un mondo tanto complesso – ma anche entusiasmante – con continui cambi di passo.

L’AUTORE

Loreta Mastrolonardo è nata a Camerota (SA), è stata Responsabile del Centro Servizi Sociali di Salerno, per la Regione Campania, occupandosi precedentemente di coordinamento, controllo e vigilanza di strutture per minori. È stata Capo Redattore del quindicinale “Il Gabbiano” ed ha collaborato con il quindicinale “La Graticola”. Ha pubblicato diversi articoli sulla rivista “L’Impegno”.