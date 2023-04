A tutto jazz…si ricomincia, ultimo appuntramenti al De Filippis Galdi di Cava con Letizia Gambi e Dario Deidda.

Sarà il Letizia Gambi Quintet a chiudere la seconda edizione della rassegna di “A tutto jazz…si ricomincia”. Dopo Stefano Di Battista e Nico Gori, questa mattina, 15 aprile, dalle ore 9 alle ore 13, nell’Auditorium della sede di via Senatore dell’I.I.S. De Filippis Galdi di Cava de’ Tirreni, si esibiranno Letizia Gambi, voce e percussioni, Elisabetta Serio piano, Giovanna Famulari violoncello, Dario Deidda basso, Elisabetta Saviano batteria. Anche quest’anno, dunque, nomi noti della musica jazz – ricordiamo Gegè Telesforo, Walter Ricci e Serena Brancale, protagonisti della prima edizione – hanno arricchito il percorso di studi degli allievi dell’indirizzo musicale dell’IIS De FilippisGaldi, presieduto dalla Dirigente scolastica Maria Alfano.

“A tutto jazz” è un progetto per percorsi jazz e nuovi linguaggi nei licei musicali finanziato dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, promosso dalla L. n. 178 del 30 dicembre 2020. E’ una iniziativa che riconosce la valenza formativa e culturale del linguaggio jazz e, in senso più ampio, dei nuovi linguaggi musicali. Questi momenti formativi sono parte di in un programma che prevede 48 ore di attività didattica con i docenti interni, Raffaele Di Mauro, Stefano Giuliano, Ivan Iannone, Giuseppina Niglio e Anna Squitieri.