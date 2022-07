Giffoni Food Show: parte il nuovo format sull’educazione alimentare.

Giffoni Film Festival arriva alla 52esima edizione e non smette di pensare a come costruire un mondo migliore per le future generazioni. Così nasce un nuovo format (per ragazzi e genitori), dedicato alla promozione della corretta alimentazione, alla valorizzazione delle eccellenze del territorio e, soprattutto, alla sensibilizzazione contro lo spreco alimentare. Una serie di incontri con i professionisti del food – aperti al pubblico e senza prenotazione – che si terranno nella terrazza della cittadella del cinema.

Questo è Giffoni Food Show. Oltre 30 professionisti tra chef, food blogger, maestri pizzaioli e maestri pasticceri, saranno i protagonisti di un vero e proprio “spettacolo” che prevede momenti di educazione alimentare e cooking performance. Il racconto delle intense giornate sarà curato da Giallo Zafferano, il food media brand del Gruppo Mondadori leader in Italia, che sarà presente con i creator e volti del brand per raccontare sui suoi profili social tutte le attività di queste intense giornate: dal 21 al 24 luglio Manuel Saraceno, dal 25 al 27 Aurora Cortopassi, dal 28 al 30 Giovanni Castaldi.

Tra i protagonisti delle serate ci saranno i migliori maestri dell’Accademia Nazionale Pizza Doc; l’ormai celebre pizzaiolo del popolo, Errico Porzio, creator a tema food seguito su TikTok da oltre 780mila follower, e Salvatore Lioniello, ideatore della pizza “Diversamente Napoletana”; Aurora Cavallo alias “Cooker Girl” tra le food creator più seguite del web e volto noto di Giallo Zafferano, le cui ricette raccontate sui social sono anche una narrazione emozionale del suo vissuto quotidiano insieme alla famiglia e agli amici; l’AMPI (Associazione Maestri Pasticceri Italiani) che il 23 luglio presenterà il dolce “GiffonDOro” creato in esclusiva per il Giffoni Film Festival, e che porterà nomi di primo piano come Salvatore De Riso, Francesco Boccia, Carlo Pozza, Riccardo Patalani, Mario Di Costanzo, Benito Odorino; e poi il biologo nutrizionista Emanuele Alfano appassionato della buona cucina e dello sport, sostenitore della dieta mediterranea; e ancora Francesco Sodano, giovanissimo chef napoletano che sta convincendo i palati dei critici più importanti della nazione e ha conquistato una Stella Michelin.

Ma la lista degli ospiti all’interno del format Giffoni Food Show è davvero lunga: Luca Mendozza, Claudio Paduano, Gabriele Bellini, Fabio Di Giovanni, Marco Di Pasquale, Vincenzo Fotia, Marco Iovane, Cristian Aprile, Lorenzo Fortuna, Raffaele Bonetta, Carlo Fiamma, Antonio Fiorillo, Arturo Fiorillo, Alessandro Della Monica dell’Accademia Nazionale Pizza Doc; Helga Liberto, ex insegnante di chimica che ha poi riscoperto la passione per i fornelli e i lieviti; i food blogger Ingordo, Giusina in Cucina, Rossella Pane E Cioccolato, Mister Mario; i cooking show dello chef stellato Eliseo Marciello e dello chef ufficiale dell’ambasciata messicana a Roma, Rodrigo Zepeda Sànchez.

Una nuova opportunità per il pubblico presente che potrà partecipare in maniera libera a tutte le attività. Partner dell’area saranno l’Accademia Nazionale Pizza Doc, Terra Orti, Accademia Maestri Pasticceri Italiani, Sacar Forni e La Sciccheria Gourmet.