Forum dei Giovani, formalizzata richiesta di istituzione al Comune di Salerno.

È stata ufficialmente inoltrata la richiesta di istituzione di un Forum dei Giovani nel Comune di Salerno. Quella che ormai è diventata una battaglia storica della fascia giovanile salernitana vede aggiungere alla sua lunga e travagliata esistenza un ulteriore passo in avanti.

Nella lettera, indirizzata al sindaco Vincenzo Napoli, all’assessora alle politiche giovanili e all’innovazione Mariarita Giordano e al delegato della Commissione Trasparenza Antonio Cammarota, i portavoce del “Comitato per il Forum dei Giovani” Stefano Cibarelli, Giorgio Romano e Gabriele Sottile fanno esplicito riferimento alla necessità di un Forum dei Giovani, in quanto “principale forma istituzionale di partecipazione dei giovani nella vita pubblica locale”.

I Forum dei Giovani sono infatti degli organismi comunali, alle cui assemblee possono partecipare tutti i giovani (dai 16 ai 34 anni) di un Comune. Oltre al confronto e all’attività di collaborazione con l’assessorato alle Politiche Giovanili, un Forum può anche partecipare a bandi europei e nazionali, in tal modo, permette al Comune di accedere a dei fondi destinati alle fasce giovanili che altrimenti rimarrebbero inutilizzati.

“Tutti i progetti portati avanti dal Forum derivano così dalla volontà dei giovani, in modo da prendere decisioni che siano necessarie, condivise e soprattutto orizzontali” affermano i portavoce del Comitato, che continuano, “Oltre a questi vantaggi, il Forum una volta istituito avrebbe diritto anche ad una sede, in modo da generare aggregazione e dare ai giovani di Salerno quegli spazi fisici che tanto scarseggiano nella nostra città”.

Dopo questo ulteriore passo in avanti, le attività del “Comitato per il Forum dei Giovani di Salerno” non si fermano, continuano infatti le pubblicazioni dei documenti tematici sul sito web www.comitatofdgsalerno.it, tutte le attività degli ultimi mesi sono inoltre disponibili sui canali social del Comitato.