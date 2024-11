Firenze, via Tornabuoni accende le luci sul Natale

(Adnkronos) – Si sono accese oggi, venerdì 29 novembre, alle ore 18.00, le luminarie natalizie di via Tornabuoni, nella tradizionale cerimonia che apre ufficialmente le festività natalizie a Firenze. A dare il via all’accensione insieme ai vertici di Confcommercio Toscana guidati dal presidente Aldo Cursano e dal direttore generale Franco Marinoni, in piazza Santa Trinita c’erano la sindaca Sara Funaro con l’assessore Jacopo Vicini, l’europarlamentare Dario Nardella, il prefetto di Firenze Francesca Ferrandino, il presidente della Camera di Commercio di Firenze, Massimo Manetti, con il segretario generale Giuseppe Salvini,, e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, come il comandante provinciale dei Carabinieri Luigi De Simone e il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Firenze Margherita Anzini. Quest’anno, nonostante i limiti imposti dai cantieri in corso, l’arredo natalizio è stato studiato per garantire comunque un’atmosfera festiva di bell’impatto visivo, elegante nella sua sobrietà. Così via Tornabuoni, simbolo in tutto il mondo di alta moda e lusso, potrà contare su una veste natalizia adatta per fare da scenario alle passeggiate e allo shopping di fiorentini e turisti. Lungo la strada sono stati posizionati 71 cipressi a spirale alti 3 metri, ornati ciascuno da 1.000 luci led e con portavasi in corten decorati con il giglio simbolo di Firenze. Gli alberi sono stati collocati in modo tale da garantire piena visibilità alle vetrine delle boutique. A chiusura ideale di questa sorta di “viale alberato”, il grande abete natalizio donato dalla Confcommercio fiorentina, alto 7 metri e non di più per ragioni di sicurezza, ai piedi della Colonna della Giustizia che dal 1565 svetta in piazza Santa Trinita. L’arredo luminoso, realizzato con il contributo economico di Banca Passadore e Banco Desio, non è solo un tributo al Natale, ma anche un elemento distintivo che renderà via Tornabuoni ancora più accogliente fino al termine delle festività. Le luci si spegneranno il 7 gennaio 2025, ma i cipressi rimarranno in strada fino al 20 gennaio per accogliere con stile i visitatori della prossima edizione di Pitti Uomo. “Un’occasione per immergersi nella bellezza e nell’eleganza di Firenze, in un contesto che unisce tradizione e contemporaneità, confermando via Tornabuoni come emblema del Natale fiorentino”, sottolinea il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano. “La presenza dei cantieri impediva quest’anno la sistemazione delle classiche luminarie natalizie aeree”, spiega il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, “quindi insieme agli store manager della via abbiamo dovuto optare per un più sobrio arredo a terra. Nel cassetto abbiamo però un progetto ambizioso che contiamo di poter realizzare il prossimo anno, quando i lavori di ristrutturazione saranno terminati”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...