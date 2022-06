Finanza Agevolata, Pnrr e piccoli comuni, l’incontro a San Giovanni a Piro.

Si è tenuto ieri presso l’Aula Consiliare del Comune di San Giovanni a Piro il convegno “Fondi PNRR e Finanza Agevolata. Piano di Sviluppo Territoriale Diretto:

Procedure e Metodi di Accesso 4.0” a cura del Comitato Nazionale Tecnico dell’Autoimpiego.

A presiedere il Sindaco Ferdinando Palazzo, che ha evidenziato l’importanza di iniziative come questa volta all’informazione, che talvolta manca in materia di possibilità di finanziamento. A seguire, Alfonso Senape che si è soffermato sull’analisi dell’incentivo Resto al Sud, particolarmente utile per lo sviluppo territoriale locale. Ad intervenire poi Elisabetta De Cesare, Componente Istruttore del Comitato Tecnico Autoimpiego che, dopo aver presentato gli obiettivi del Comitato, ha formulato un’importante presentazione sui Fondi PNRR 2021-2026, soffermandosi sulle specifiche dei Fondi per il Sud collegate alle variegate opportunità finanziarie di Sviluppo, nonché l’importanza di interconnettere le imprese del Made in Italy al mercato digitale globale.

Fondamentale l’intervento fornito dal Presidente del Comitato Nazionale Tecnico per l’Autoimpiego, dott. P. Angelo Cicalese che ha presentato la strategia generale di utilizzo dei fondi PNRR connessa alla strategia di Sviluppo Territoriale Locale; la piattaforma EurOracle, primo innovativo sistema professionale in finanza agevolata certificato, che permette un accesso semplificato alle agevolazioni per imprese mediante Metodologie e Procedure 4.0; chiudendo con un excursus sugli Strumenti di Finanza Agevolata in tutti i settori di attività per avvio di nuove imprese e la valorizzazione dei territori, attraverso la promozione delle eccellenze locali nel mondo e la creazione di nuovi posti di lavoro in forma di autoimpiego e autoimprenditorialità. Premesse atte a porre ogni territorio nella condizione di svilupparsi in maniera compiuta e strategica, partendo dal tessuto economico-sociale, dalle peculiarità e dalle preziose risorse locali.