Festa del Caciocavallo Podolico e della Transumanza, dal 20 al 22 a Corleto Monforte.

La “Festa del Caciocavallo Podolico e della Transumanza” è un progetto volto a tutelare e valorizzare il territorio e le sue tipicità, allo scopo di preservarne la valenza storico-culturale ed economica. Punto focale è la conoscenza e diffusione del sistema ecosostenibile della “transumanza”, il modo più efficace di allevamento per migliorare la biodiversità del pascolo, ridurre la Co2 e sostenere la conservazione di grandi spazi naturali non antropizzati.

Ma la “transumanza” è anche beneficiare di prodotti di qualità, unici, come il caciocavallo podolico e la manteca perché derivati del latte di mucche libere di pascolare allo stato brado e non sottoposte ai trattamenti tipici degli allevamenti intensivi.

Un viaggio nel tempo, per richiamare la cultura del passato e tramandarla alle nuove generazioni, affinché permanga e rappresenti patrimonio del luogo natio.

LEGGERE ATTENTAMENTE

PER PARTECIPARE AGLI EVENTI ED AI CONCERTI E’ NECESSARIO REGISTRASI AL SEGUENTE LINK: https://bit.ly/3yByDBw oppure tramite il sito https://www.corletoinfesta.it

Tutti gli eventi sono a numero limitato con posti a sedere all’aperto.

Inoltre, per poter accedere alle aree interessate sarà necessario esibire il GREENPASS o il CERTIFICATO DI TAMPONE NEGATIVO effettuato massimo nelle 48 ore precendenti l’evento e la prenotazione ad EVENTBRITE.

IL PROGRAMMA

——

20/08

——

10:00 – Inaugurazione della manifestazione antistante sede municipale

10:30 – Rievocazione dell’Antica Tradizione “La Transumanza” nelle vie del centro abitato di Corleto Monforte

13:00 – Apertura stand espositivi e gastronomici con degustazione di piatti e prodotti tipici

16:00 – Visita Guidata al Centro Storico e al Museo Naturalistico degli Alburni

22:00 – Concerto ROBY FACCHINETTI in Piazza della Rimembranza

——

21/08

——

10:00 – Escursioni a scelta, Grotte di Castelcivita oppure alle Grotte di Sant’Angelo a Fasanella

13:00 – Apertura stand espositivi e gastronomici con degustazione di piatti e prodotti tipici

16:00 – Visita Guidata al Centro Storico e al Museo Naturalistico degli Alburni

22:00 – Musiche e Taranta Lucana con i TARANTOLATI DI TRICARICO in Piazza della Rimembranza

——

22/08

——

10:00 – Escursioni a scelta, Roscigno Vecchia e le Sorgenti del Sammaro, oppure , Antece e le Cascate dell’Auso

13:00 – Degustazione prodotti tipici Apertura stand espositivi e gastronomici

16:00 – Visita Guidata al Centro Storico e al Museo Naturalistico degli Alburni

18:00 – Passeggiata immersiva con la finalità di promuovere le risorse presenti sull’intero territorio Comunale: passeggio architettonico, naturale e museale

22:00 – Concerto di TOTINO MELILLO in Piazza della Rimembranza

Progetto realizzato dal Comune di Corleto Monforte e Cofinanziato dal POC Campania LINEA STRATEGICA “RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA” AZIONE 3: “EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE”PROPOSTI DA COMUNI NON CAPOLUOGO IN FORMA SINGOLA

