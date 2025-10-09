Famiglie al Museo, domenica 12 a Pontecagnano

Domenica 12 Ottobre2025 il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano ‘Gli Etruschi di frontiera’, aderisce alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (#FAMU2025) con un programma di attività didattiche per tutta la famiglia dedicate ai temi della scoperta e del gioco educativo.
Uno scrigno da scoprire | visita guidata e caccia al tesoro
L’attività organizzata per la mattina di domenica inizierà alle ore 10,00 con una visita tematica per tutta la famiglia dedicata alle storie degli “Etruschi di frontiera” e ai reperti identitari della collezione del #MAP.
I visitatori potranno inoltre accedere alla sala immersiva “Per terra e per mare” che racconta in maniera suggestiva la storia dell’antico insediamento attraverso ricostruzioni ambientali, immagini di scavo, narrazione e musiche.
Successivamente bambini e ragazzi, con la partecipazione degli adulti accompagnatori, potranno prendere parte a una caccia al tesoro ambientata tra le vetrine del museo per ripercorrere in maniera divertente le tappe del percorso.
L’attività è adatta a bambini dai 5 anni in su.
La prenotazione è obbligatoria da effettuare telefonando al n. 089/848181 (posti limitati).
La visita tematica al Museo e le attività didattiche sono a cura del Servizio educativo del Museo archeologico nazionale di Pontecagnano.
L’ingresso al museo e la partecipazione alle attività sono gratuiti fino ai 18 anni.
Per gli adulti è previsto il biglietto di ingresso al museo di 5 euro, fatte salve le agevolazioni e le gratuità previste dalla normativa del Ministero della Cultura.
