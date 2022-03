Ernst Knam ospite di HoReCoast 2022 all’inaugurazione di mercoledì 16.

Mercoledì 16 marzo, alle ore 9.30, sarà il Maestro Pasticcere e Cioccolatiere Ernst Knam ad inaugurare l’edizione 2022 di HoReCoast, la fiera dedicata al mondo Ho.Re.Ca., che si svolgerà all’Hotel Ariston di Paestum (Sa) fino al 18 marzo (giornata, quest’ultima dedicata esclusivamente agli studenti degli Istituti Alberghieri).

Il noto pasticciere e maestro cioccolatiere tedesco, ormai noto anche al grande pubblico italiano, oltre che agli addetti ai lavori, per la sua partecipazione a diversi programmi televisivi tra cui “Bake Off Italia”, sarà protagonista di un’intervista che arricchirà, con la testimonianza della sua esperienza professionale, il già folto programma della fiera evento dedicata ai professionisti della ristorazione.

Ernst Knam

Tedesco di nascita, milanese di adozione, dopo numerosi anni passati nelle cucine dei più grandi ristoranti stellati e di prestigio del mondo, arriva in Italia ed entra nella cucina di Gualtiero Marchesi come Maestro Pasticciere, ultimo passo di formazione prima di intraprendere l’attività imprenditoriale. Nel 1992 apre infatti la sua ormai storica pasticceria in via Anfossi 10 a Milano, un mondo dove la creatività è all’ordine del giorno. La Pasticceria di Knam è caratterizzata per ricercatezza e abbinamenti fuori dal comune. Le sue creazioni seguono la stagionalità degli alimenti e le sue interpretazioni di cioccolato, spezie e frutta rendono la sua arte inconfondibile. Lo Chef Pâtissier Ernst Knam è da sempre affascinato dal mondo della creatività tout court, tanto che le sue produzioni sono spesso frutto di influenze e ispirazioni provenienti dal mondo del design, della moda, dell’architettura e dell’arte.

HoReCoast

Giunta all’ottava edizione, la fiera dedicata alla scoperta dei futuri trend del mondo della ristorazione quest’anno torna in presenza a Paestum (Sa), forte dei risultati raggiunti negli anni precedenti, che stanno facendo affermare HoReCoast come l’appuntamento di riferimento nel Sud Italia per i professionisti dell’Ho.Re.Ca.

Anche quest’anno il programma è fitto e interessante, ricco di laboratori, workshop, show cooking e convegni, con il sostegno di tutte le importanti associazioni di categoria, nonché l’intervento di importanti chef e pasticcieri.

La manifestazione si terrà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e anti Covid 19* all’Hotel Ariston di Capaccio Paestum (SA). Il 16 e il 17 marzo 2022 sono previsti workshop, show cooking, laboratori, conferenze, eventi live e di formazione sui mondi food e Ho.Re.Ca.; il 18 marzo in programma esclusivamente il convegno dedicato alle classi V degli Istituti Alberghieri dal titolo “HoReCoast Student”.

Per partecipare agli eventi in programma è necessaria la prenotazione gratuita attraverso il sito https://www.horecoast.it/ registrati/.

*Obbligo di Green Pass rafforzato*