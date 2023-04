Enti locali e autonomia differenziata, incontro sabato 29 a cura di Fratelli d’Italia.

Il Dipartimento Provinciale Enti Locali di Fratelli d’Italia ha indetto un incontro pubblico per SABATO 29 APRILE alle ore 10:30, presso la sede provinciale di Fratelli d’Italia, in via Roma 28 a Salerno.

L’incontro sarà l’occasione per fare chiarezza in merito alla polemica strumentale della maggior parte degli enti decentrati della Campania, guidati per lo più da uomini del Partito Democratico, riguardo ai temi del presidenzialismo, autonomia differenziata e riforma degli enti locali.

Fratelli d’Italia vuol dare una risposta corale sugli argomenti in questione.

Alla riunione parteciperanno: Italo Giuseppe Cirielli De Mola, responsabile provinciale del Dipartimento Enti Locali FdI, che introdurrà gli argomenti del dibattito; Marcello Feola, professore delle Istituzioni di Diritto Pubblico e Gherardo Marenghi, professore di Diritto Processuale Amministrativo. Concluderà il Senatore della Repubblica, Antonio Iannone.

Sarà possibile assistere all’appuntamento anche seguendo la diretta su Facebook dalla pagina provinciale del partito https://www.facebook.com/fratelliditaliasa.