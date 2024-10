Enrico Delle Serre di nuovo sui biglietti Lotteria Italia

Per il secondo anno consecutivo un bozzetto di Enrico Delle Serre, Portavoce della PIAM e Leader del Gruppo degli Autorappresentanti di Anffas Salerno, verrà riprodotto sui biglietti della Lotteria Italia la cui edizione corrente è dedicata al tema “Disabilità e Arte”.

L’opera del giovane artista salernitano, 26 anni, è stata selezionata tra i dodici disegni che verranno utilizzati nei biglietti della Lotteria Italia 2024, nell’ambito dell’iniziativa “Disegniamo la fortuna con ADM“, il concorso promosso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dedicato agli artisti con disabilità che hanno visto le loro opere valutate da una giuria d’eccezione e che saranno rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

Enrico nella sua raffigurazione, elaborata con una tecnica di disegno a mano libera su carta liscia ultimata con colori a pastello che ha conquistato il giudizio della giuria, ha illustrato sé stesso mentre dipinge.

L’idea di inserire diverse rappresentazioni si fonda sull’idea che l’arte unisce e crea inclusione, infatti nel bozzetto sono presenti diversi personaggi quali il Gobbo di Notre-Dame, personaggi di fantasia, Pinocchio, persone con e senza disabilità, tutte persone e/o personaggi che hanno subito o subiscono delle discriminazioni.

Nei suoi tratti emerge la caratteristica che lo contraddistingue, che fa emergere la sua particolare creatività. Enrico quando realizza un’opera si immerge in un mondo parallelo ricco di fantasia e di realtà, dove per lui tutto è arte. La sua matita è lo strumento che gli consente di comunicare idee ed emozioni complesse, di esprimere pensieri che possono essere difficili da comunicare verbalmente. Il disegno ed il fumetto sono infatti per Enrico Delle Serre un’occasione speciale ed intima per raccontare, una forma di comunicazione vitale.

Ieri mattina Enrico Delle Serre ha preso parte alla cerimonia di premiazione del concorso a Roma nella sala delle Conferenze della sede di piazza Mastai. Il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, consigliere Roberto Alesse, affiancato dalla presidente della commissione di valutazione, Eleonora Daniele, ha consegnato attestati di merito artistico al Portavoce della PIAM (Piattaforma Italiana Autorappresentanti in Movimento) e Leader del Gruppo degli Autorappresentanti di Anffas Salerno, autore del bozzetto selezionato e riconoscimenti agli enti di appartenenza.

Il direttore della Direzione Giochi, Mario Lollobrigida, ha presentato anche una stampa in anteprima dei biglietti della Lotteria Italia 2024, realizzati a partire dai bozzetti scelti.

“Congratulazioni a Enrico per questo meritatissimo riconoscimento! La sua arte, selezionata ancora una volta, non solo rappresenta il suo talento unico, ma anche la forza di un percorso inclusivo che permette a tutti di esprimere se stessi. Un grande esempio di talento e sensibilità, nonché di come, con il giusto supporto, anche le persone con disabilità possono esprimere il loro immenso potenziale. Siamo orgogliosi di sostenere Enrico nel suo viaggio artistico e ringraziamo l’Agenzia delle dogane e monopoli per l’iniziativa e la sensibilità dimostrata”.

Così Salvatore Parisi, Presidente di Anffas Salerno a margine della premiazione oggi a Roma del concorso “Disegniamo la fortuna con Adm”, che vedrà proporre il disegno di Enrico Delle Serre in una parte del fronte del biglietto della Lotteria Italia 2024.