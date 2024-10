Chusa con successo Amalfi Coast Cocktail Week

Dal 23 al 29 settembre si è svolta in Costiera Amalfitana “Amalfi Coast Cocktail Week”.

Una settimana di appuntamenti dedicati alla mixology d’autore, organizzata da Paola Mencarelli con il Patrocinio del Comune di Ravello e del Distretto Turistico Costa d’Amalfi nei migliori Cocktail Bar e Bar d’Hotel di tutta la Costiera ed in collaborazione con i più importanti cocktail bar della Campania, per valorizzare la miscelazione di qualità dell’intera regione e diffondere la cultura del Bere Consapevole e Responsabile.

“Sono arrivata in Costiera grazie ad un invito. Lo scorso anno mi ha contattata l’agenzia Side-B Events – un’interessante realtà di giovani imprenditori con una grande passione per la Musica e l’Eventistica – per organizzare la prima Cocktail Week italiana sul mare.” Racconta Paola Mencarelli, founder e creative director del format Italian Cocktail Weeks by Paola Mencarelli. “Dopo sopralluoghi, ricerca e scouting nei grandi alberghi e nei migliori cocktail bar della Costiera Amalfitana, ho deciso di portare il mio format in questa ambita destinazione. Il format Amalfi Coast Cocktail Week ha seguito lo spirito di tutte le altre mie Italian Cocktail Weeks, e quindi un evento itinerante ma dislocato in nove località del territorio, per dare risalto alla qualità delle strutture di questa terra unica”.

Grande è stato il successo dei 7 giorni di eventi dedicati al mondo della mixology e alla cultura del bere consapevole e responsabile, con appassionati di drink e amanti della Costiera che hanno potuto testare i cocktail creati ad hoc per la manifestazione e hanno partecipato ai vari appuntamenti organizzati per l’occasione nei Bar d’Hotel, Cocktail Bar e Event Partner ACCW24.

“Trend positivo di presenze in Costa d’Amalfi e un aumento della presenza mediatica, improntata a un sentiment positivo, è quanto come Distretto Turistico abbiamo rilevato nei giorni della Amalfi Coast Cocktail Week attraverso la piattaforma Destination Amalfi Coast” dichiara Andrea Ferraioli, Presidente del Distretto Turistico Costa d’Amalfi. “La Divina è meta della Dolce Vita e della mondanità internazionale, per questa sua particolarità ha attirato nel ‘900 icone come Jackie Kennedy e, solo negli ultimi mesi, star del calibro di Jennifer Lopez e Madonna. Ha un’identità glamour che è stata rimarcata e valorizzata dalla Amalfi Coast Cocktail Week attraverso i suoi eventi che, coprendo a rete l’intera area, sono stati anche momento di promozione territoriale collettiva. Siamo davvero felici per questa collaborazione e per i frutti che ha portato per la Costa d’Amalfi”.

L’evento sartoriale, con diversi punti in comune con le altre ICW by Paola Mencarelli, ha indossato per questa occasione una veste fortemente identitaria. Mentre la Cocktail Week fiorentina, quella veneziana e quella ampezzana sono caratterizzate da iniziative e appuntamenti nei cocktail bar della città stessa, per Amalfi Coast Cocktail Week – come il nome stesso suggerisce – i cocktail bar e i bar d’hotel che per tutta la settimana hanno proposto la Cocktail List ACCW erano dislocati nelle varie località della Costiera, con un Calendario Eventi che ha coinvolto 9 fra le sue principali destinazioni: Vietri sul Mare, Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Amalfi, Furore, Praiano e Positano.

A dare il via alle danze Vietri sul Mare, con l’Opening Party di Domenica 22 Settembre, un Party esclusivo ai Giardini del Fuenti in collaborazione con Side-B Events e con il coordinamento di Antonio Ferrara, bar manager di The Bar, Aman Venice.

Una serata di grande successo, in una delle location più affascinanti d’Italia, che ha voluto celebrare le eccellenze campane coniugando il meglio della miscelazione e della proposta gastronomica di questa florida terra. Sono stati protagonisti 48 tra i migliori Cocktail Bar e Bar d’Hotel di tutta la Campania suddivisi in 3 slot nelle 18 bar station presenti, un’area food con 12 produttori del territorio che hanno proposto le loro eccellenze ed un corner pizza con 10 pizzaioli, tutti di origine campana, selezionati tra i migliori nella regione e nel resto d’Italia.

A questo link l’elenco dei Cocktail Bar e Bar d’Hotel partecipanti all’Opening Party.

Lunedì 23 e Martedì 24 il Calendario Eventi ACCW24 ha preso avvio a Cetara, Maiori e Minori.

Maiori ha ospitato nelle due giornate anche la Maestro Challenge, celebre competizione di bartender ideata da “The Maestro” Salvatore Calabrese. E’ stata la stessa Paola Mencarelli a invitare The Maestro a far slittare la sua competizione dal consueto mese di giugno a settembre, contribuendo così a dar vita ad un vero e proprio happening congiunto.

Più di 300 candidati hanno inviato le proprie ricette da tutta Italia, ma solo 19 bartender sono stati selezionati per competere nelle cinque sfide della Challenge di fronte a una giuria d’eccezione composta da nomi di spicco della bar industry internazionale: The Maestro Salvatore Calabrese, Monica Berg, Simone Caporale, Peter Dorelli, Alex Frezza, Giacomo Giannotti, Sandrae Lawrence, Edoardo Nono, Federico Pavan e Patrick Pistolesi. Martedì 24 settembre al Reginna Palace Hotel Stefano Nincevich e Alessandro Procoli hanno presentato i 12 finalisti che per l’occasione si sono sfidati sul palco con il proprio drink a tema “Colori dal Mondo”.

Ad aggiudicarsi il primo posto Alice Michela Musso (Drink Kong, Roma) con il signature Prismacon, seguita da Andrea Dipino (Hotel Miramalfi, Amalfi) e da Michael Collovigh (Gucci Giardino 25, Firenze).

Durante la Finale sono stati consegnati anche premi speciali, fra cui:

The Aperitivo Challenge Award (tecnica stirred): vincitore Gabriele Calce (Hotel Garden, Ravello)

The Tutte le Ore Challenge Award (tecnica build): vincitore Andrea Dipino (Hotel Miramalfi, Amalfi)

The Esotica Challenge Award (tecnica swizzle): vincitore Giovanni Maffeo (Quanto Basta, Lecce)

The Circus Award (mistery box): vincitore Michael Collovigh (Gucci Giardino 25, Firenze)

The Best Signature Cocktail: vincitore Michael Collovigh (Gucci Giardino 25, Firenze)

Vincitore della prima giornata (23 settembre): Alice Michela Musso (Drink Kong, Roma)

The Entertainment Challenge Award: vincitore Emmanuele Marano (L’Antiquario, Napoli)

Mercoledì 25 e giovedì 26 Settembre la kermesse è salita a Ravello, per poi spostarsi ad Amalfi e Furore venerdì 27 e sabato 28 Settembre e chiudere il tutto con la giornata finale di domenica 29 Settembre a Praiano e Positano.

DINING WITH THE SPIRITS, PIZZA WITH THE SPIRITS e PASTRY WITH THE SPIRITS

Per Amalfi Coast Cocktail Week sono state coinvolte 18 insegne della Costiera in un’iniziativa ideata da Paola Mencarelli per creare sinergie fra il mondo degli spirits e quello della cucina, dando così risalto anche ai professionisti della scena gastronomica locale.

DINING WITH THE SPIRITS e PIZZA WITH THE SPIRITS sono nate a Firenze durante Florence Cocktail Week. In Costiera il progetto ha coinvolto anche le pasticcerie e i pastry chef dei ristoranti, dando vita al format PASTRY WITH THE SPIRITS.

Per tutta la settimana o per una singola serata i partecipanti hanno proposto la loro interpretazione degli spirits in cucina, utilizzandoli come ingredienti dei loro piatti, pizze e dolci, in un singolo piatto o in un intero menu. Ma anche con pairing interessanti, con cocktail o distillati lisci, andando a creare eventi dedicati.

“I prossimi progetti di Italian Cocktail Weeks by Paola Mencarelli?” Conclude Paola Mencarelli “Con Amalfi Coast Cocktail Week si concludono le Cocktail Week per il 2024. La manifestazione continuerà a vivere ma in maniera diversa. In programma per il 2025 appuntamenti esclusivi in località già note al nostro pubblico, ma anche nuove sinergie in località diverse che si andranno ad aggiungere al progetto madre Italian Cocktail Weeks by Paola Mencarelli. Per promuovere la miscelazione italiana di qualità in altre mete, con altri concept e modalità, dal mare alla montagna.”

I NUMERI ACCW24

I numeri di Amalfi Coast Cocktail Week:

34 Aziende Sponsor

1 Opening Party esclusivo ai Giardini del Fuenti

48 Cocktail Bar e Bar d’Hotel campani

54 Signature Cocktail creati ad hoc

25 Cocktail Bar della Costiera

2 tipologie di locali:

14 Bar d’Hotel

11 Cocktail Bar

25 Signature Cocktail + 50 Cocktail creati ad hoc per la settimana in Costiera

9 Event Partner

14 Hotel Partner

52 Cocktail Bar della Campania tra Opening Party e Pop-Up Bar

67 Eventi

7 Masterclass

23 Pop-Up Bar Campania

32 Guest Shift italiani e internazionali

1 Presentazione del magazine dedicato alla mixology “Fashionable, Coqtail for fine drinkers”

1 Evento in Boutique presso Via dei Rufolo 22

1 Tour artistico-culturale a Ravello presso Villa Rufolo

2 Eventi in Pasticceria d’autore presso la Pasticceria Sal De Riso

1 Visita al Laboratorio Artigianale di Liquori Antichi Sapori d’Amalfi

LA LISTA DEI COCKTAIL BAR PARTECIPANTI A AMALFI COAST COCKTAIL WEEK

CETARA

COCKTAIL BAR

BARcheREMI

MAIORI

COCKTAIL BAR

Casa Ferraiuolo Matinée Cocktail Bar&Restaurant

BAR D’HOTEL

Vista Lounge Bar, Hotel Club Due Torri

MINORI

COCKTAIL BAR

Pasticceria Sal De Riso

RAVELLO

COCKTAIL BAR

Bar Al San Domingo

BAR D’HOTEL

Bar Caruso, Caruso, A Belmond Hotel, Amalfi Coast Cocktail Bar&Bistrot Orizzonte, Ravello Art Hotel Marmorata Delight Bar, Villa La Rondinaia Lobster & Martini Bar, Palazzo Avino Garden Bar Ravello, Garden Hotel V Lounge Bar, Villa Cimbrone

AMALFI

COCKTAIL BAR

Masaniello Art Café Sea Waves Bar Sensi Restaurant

BAR D’HOTEL

Azur Lounge, Hotel Miramalfi Dei Cappuccini Bar, Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel Terrazza 17, Hotel Marina Riviera

PRAIANO

COCKTAIL BAR

Il Pirata

BAR D’HOTEL

Voce ‘e Notte Sunset Bar, Hotel Le Fioriere

POSITANO

COCKTAIL BAR

Fly Rooftop Bar Franco’s Bar

BAR D’HOTEL

Aldo’s Cocktail Bar&Seafood Grill / Don’t Worry Music Bar, Le Sirenuse Gold Sky Lounge / O’RO Incanto Lounge, Hotel Villa Franca Le Petit Murat, Hotel Palazzo Murat

LA LISTA DEGLI EVENT PARTNER AMALFI COAST COCKTAIL WEEK

MAIORI

Cafè Marcel DiVin Baguette Grusoni Louge Bar, Hotel Botanico San Lazzaro Torre Normanna

RAVELLO

Via dei Rufolo 22 Villa Maria, Hotel Villa Maria Villa Rufolo

AMALFI

Antichi Sapori d’Amalfi

FURORE

Ria Lounge Bar, Furore Grand Hotel