Bitus, ultima giornata

B.I.TU.S., Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica Fuori dalla Classe, promossa e sostenuta dalla Regione Campania, ospitata dal Comune di Salerno, e in collaborazione con la Camera di Commercio di Salerno, continua fino al 4 ottobre in Piazza della Libertà a Salerno, con ingresso gratuito per tutti .

L’evento è ideato e organizzato da Domenico Maria Corrado de I Mercanti d’Arte e da CoopCulture, ingaggio e contributo scientifico BTO Educational, e sostenuto dalla BCC Banca Monte Pruno.

Nel programma della terza e ultima giornata, venerdì 4 ottobre, un workshop tra domanda e offerta con buyer e seller e l’incontro con l’attore, regista e autore Massimo Andrei che presenta il suo libro “Gaetano e i Bambini coraggiosi”.

Continuano i laboratori di disegno a cura della Scuola Italiana di Comix, sulla realizzazione dei pupi italici, sulla tessitura con l’Associazione Erchemperto di Salerno, di scultura con il Maestro Franco Perrone e di fumetti e giochi di ruolo con APS Avalon.

Tra i convegni, Alfonso Mignone presenta “Historia Salerni”, omaggio alla millenaria internazionalità di Salerno. Sul turismo esperienziale si incentra il panel “Percorsi di Crescita. Nuovi scenari e Nuove Professioni del Turismo Esperienziale per i Giovani e le Scuole: il Turismo Outdoor tra Cammini, Sport e Benessere. Ancora, l’inclusività e l’accessibilità in “Proposte didattiche e laboratori per tutti nei musei e parchi archeologici in Campania: il modello Tulipano Art Friendly, workshop per insegnanti e dirigenti scolastici”, mestieri antichi da preservare in “Artigianato e Scuola. Il turismo scolastico nelle botteghe artigiane” a cura di CNA Salerno e nuove tecnologie in “Avere le carte in regola per il mondo del lavoro: competenze, curriculum e ricerca del lavoro con l’AI”.

In Sala Pasolini, la presentazione e proiezione del docufilm sulle aree interne “I segreti dei luoghi perduti, nell’ambito del progetto “Ciak si Gira, il Cineturismo”.

“Caro Eduardo”, mostra sul Teatro a Fumetti dedicata ad Eduardo de Filippo nel quarantennale della morte, resta visitabile nel foyer del Teatro Sala Pasolini.

Programma completo su www.bitusmagazine.it/it/info/programma .