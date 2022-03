Eleganzissima, Drusilla Foer al Teatro Verdi martedì 22.

Per rispettare le esigenze artistiche di Drusilla Foer , che l’hanno obbligata ad annullare la replica di lunedì 21 marzo 2022 programmata alla Sala Pasolini di Salerno , e per mantenere l’impegno con i propri abbonati e con tutto il pubblico, la direzione del Teatro Pubblico Campano ha proposto ed incontrato la piena disponibilità del Comune di Salerno ad ospitare la replica dello spettacolo al Teatro Verdi.

Pertanto Drusilla Foer con Eleganzissima sarà in scena il 22 marzo al Teatro Verdi di Salerno, consentendo anche di rispondere alla forte richiesta del pubblico che non era riuscito ad acquistare il biglietto.

TEATRO MUNICIPALE “GIUSEPPE VERDI” di Salerno

STAGIONE DI PROSA 2021-2022

ELEGANZISSIMA

il recital

di e con Drusilla Foer

e con

Loris di Leo – pianoforte

Nico Gori – clarinetto e sax

Direzione Artistica Franco Godi

Distribuzione SAVÀ

Drusilla Foer, cantante, modella, pittrice, attrice e autrice è un’eccentrica icona di stile, “alter ego” di Gianluca Gori. Un’anziana soubrette, come ama definirsi, un personaggio irriverente, antiborghese, ribelle che si presta spesso anche a sostegno d’importanti cause sociali.

Posa per fotografi, stilisti e artisti di prestigio. Frequenta con successo cinema (scelta dal regista Ferzan Ozpetek per recitare nel suo film Magnifica presenza) e televisione (molto apprezzata la sua recente partecipazione al Festival di Sanremo come co-conduttrice della terza serata; lanciata in tv su La7 nel 2012 da Serena Dandini nel varietà The Show Must Go Off , è stata anche ospite fissa nel 2019 e nel 2020 della trasmissione di Piero Chiambretti CR4 – La repubblica delle donne e della scorsa edizione di Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo su Rai 1, nonché giudice a Strafactor su Sky).

La nobildonna toscana è inoltre diventata in breve tempo, con la sua pungente ironia, una star di culto anche sul web.

Il recital Eleganzissima, che ha scritto ed interpreta in una nuova versione aggiornata, prosegue il suo viaggio raccontando gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile.

In Eleganzissima, essenziali al racconto biografico sono le canzoni, che Drusilla interpreta dal vivo accompagnata dai suoi musicisti dimostrando di essere un’artista poliedrica.

Il recital, ricco di musica, svela un po’ di lei: familiare per i suoi racconti così confidenziali e unica, per quanto quei ricordi sono eccezionali e solo suoi. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà così poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente.

La produzione è della Best Sound di Franco Godi, compositore per la pubblicità, per la tv e per il cinema fin dagli anni ’60, nonché scopritore e artefice dell’hip hop di successo in Italia dagli anni ‘90 a oggi.

Martedì 22 marzo (ore 21)

DRUSILLA FOER

ELEGANZISSIMA