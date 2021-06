Effetto lockdown, presentazione del libro di Walter Di Munzio, Giuseppe Galdi e Veronica Benincasa venerdì 18 a Vietri.

Il Coronavirus raccontato in una doppia ottica: sia giornalistica, sia professionale grazie a tre esperti della salute mentale. Gli psichiatri Walter Di Munzio e Giuseppe Galdi e la psicoterapeuta Veronica Benincasa hanno scritto il libro “Effetto lockdown. Storia di una pandemia tra cronaca ed esiti psicologici”, in libreria e store online per Marlin editore (collana Il Tuffatore, 176 pp., 15 euro), la casa editrice di Tommaso e Sante Avagliano.

Venerdì 18 giugno, alle 19.00, il libro viene presentato nella Villa Comunale di Vietri sul Mare, su iniziativa del Comune. Interverranno, con gli autori, lo psichiatra Giulio Corrivetti, direttore del Dipartimento Salute Mentale della Asl di Salerno, il giornalista Andrea Pellegrino, direttore responsabile del giornale “L’Ora”, e la giornalista Imma Della Corte, che condurrà la serata. Sarà presente l’editore della casa editrice Marlin, Sante Avagliano. Sono previsti i saluti istituzionali del sindaco Giovanni De Simone e dell’assessore alla Cultura Antonello Capozzolo.

