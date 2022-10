Eccellenze in Digitale, lunedì 24 alla Chiesa dell’Addolorata.

A partire dall’esperienza maturata con il prototipo Eccellenze in Digitale, all’interno della cornice del festival Linea d’Ombra — lunedì, 24 Ottobre dalle 19.00, presso la Chiesa dell’Addolorata (SA) — si terrà un incontro, sulla possibilità di creare ponti e nuove alleanze tra istituzioni, media, influencer e piattaforme digitali.

A fine talk Andrea Prete — presidente nazionale di Unioncamere — in qualità di Presidente della Camera di Commercio di Salerno, visti gli ottimi risultati del progetto, consegnerà un riconoscimento a tutte le docenti che hanno contribuito alla realizzazione di Eccellenze in Digitale e ad un ospite d’eccezione Diego Ciulli, Head of Government Affairs and Public Policy di Google Italia, per l’impegno profuso nell’instaurare un rapporto virtuoso tra una big tech come Google ed il tessuto delle piccole e medie imprese locali.

Eccellenze in Digitale è un percorso di formazione gratuito – creato su iniziativa di Unioncamere con il supporto di Google.org – che, da otto anni, si propone di supportare tutti i lavoratori che vogliano accrescere le proprie competenze digitali. Nell’ultimo triennio i numeri sono stati entusiasmanti: oltre 43mila tra imprenditori e loro collaboratori formati gratuitamente; mille seminari su tutto il territorio nazionale, organizzati dagli oltre 250

digitalizzatori dei Punti impresa digitale appositamente preparati a svolgere questo ruolo con 60 ore di formazione suddivise in 15 moduli.

Il prototipo di Eccellenze in Digitale – realizzato dalla Camera di Commercio di Salerno, progettato e prodotto dal Societing Lab con il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli – ha ottenuto risultati in termini di utenti coinvolti e gradimento con circa 2000 utenti totali solo nei mesi estivi. Questa versione di EiD, infatti, si è posta l’obiettivo di proporre un format che fornisse agli utenti strumenti pratici, vera e propria “cassetta degli attrezzi” sempre a disposizione di imprenditori e lavoratori.

Ecco perché l’edizione salernitana di Eccellenze in Digitale ha coinvolto 14 professioniste – tutte originarie di Salerno e dintorni – con una comprovata e solida esperienza nel settore digital. Si è cercato di spiegare agli imprenditori (soprattutto piccoli, medi e piccolissimi) il potenziale di alcuni strumenti digitali nella costruzione della propria brand identity e nel miglioramento della relazione con i loro pubblici.

La scelta poi di individuare un gruppo di professioniste tutto al femminile è volutamente e simbolicamente orientata a sottolineare la necessità di affrontare quel gender gap che si presenta come un serio problema nel nostro Paese.

Info sull’evento:

Il talk, organizzato all’interno del palinsesto del festival Linea D’Ombra, si terrà Lunedì 24 Ottobre, alle 19.00, presso la Chiesa dell’Addolorata (SA).

Interverranno:

Alex Giordano – docente di Trasformazione Digitale presso l’Università Federico II di

Napoli e direttore scientifico del Societing Lab

Alfonso Amendola – docente di Teorie e Tecniche dei Media Digitali presso l’Università

degli Studi Di Salerno

Giuseppe d’Antonio – Direttore Artistico di Linea d’ombra Festival Culture Giovani

Andrea Prete – Presidente Nazionale Unioncamere;

Diego Ciulli – Head of Government Affairs and Public Policy, Google Italy;

Francesco Pirone – Coord. Corso di Laurea Magistrale in Innovazione Sociale del Dip. Di

Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli;

Tommaso Siano – Direttore del Quotidiano La Città;

Jesse – Influencer

Le docenti del prototipo Eccellenze in Digitale: Pina Caliento, Simona Caracciolo, Ylenia

Cuccurullo, Benedetta De Luca, Maria Luisa D’Urso, Sara Laveglia, Angela Maiale,

Nadia Malangone, Giovanna Montera, Rosaria Morrone, Mara Normando, Ida

Papandrea, Eufemia Scannapieco.

Al termine Andrea Prete consegnerà un riconoscimento a tutte le docenti che hanno

contribuito alla realizzazione di Eccellenze in Digitale e a Diego Ciulli, Head of Government

Affairs and Public Policy di Google Italia.