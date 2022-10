Jomi Salerno, trasferta a Mezzocorona.

La Jomi Salerno torna in campo, domani alle 18.00, per la trasferta contro Mezzocorona in occasione del 6° turno del campionato di serie A1 di pallamano femminile. Per le salernitane si tratta del quarto impegno in soli otto giorni: dopo le due gare disputate lo scorso fine settimana, sabato e domenica contro l’Ankara Yenimahalle in Ehf European Cup, le atlete allenate da coach Avram sono scese nuovamente in campo mercoledì 19 ottobre nel recupero della 5^ giornata di campionato ottenendo la vittoria sul Tushe Prato e saranno ancora impegnate in campionato, domani, al PalaFornai di Mezzocorona. Trascorse le prime cinque giornate la Jomi Salerno, a quota 10 punti, è chiamata a difendere il primato in classifica, in un match in cui sarà fondamentale la gestione delle energie fisiche. Poco tempo per recuperare dal punto di vista fisico e un lungo viaggio per raggiungere Mezzocorona. Di fronte una squadra che, tra le mura amiche, cercherà la rivalsa, considerati i tre punti fin qui conquistati, per tirarsi fuori dalle zone calde della classifica.

“La partita contro il Prato è servita per riprenderci dopo l’eliminazione dall’ EHF European Cup e per concentrare nuovamente tutte le nostre energie nel campionato che è ancora lungo. Ora le gare più importante, poi si avvicina la Supercoppa e dobbiamo lavorare per questo – ha dichiarato Rocio Squizziato -. Abbiamo giocato tante gare in pochi giorni, quindi la condizione fisica chiaramente pesa, la stanchezza fisica si fa sentire, abbiamo lavorato il giusto indispensabile per arrivare nella migliore condizione possibile alla gara contro Mezzocorona. Non è una gara che possiamo sottovalutare, ci arriveremo dopo un viaggio di 12 ore. Per noi sarà fondamentare fare in campo quello in cui siamo più brave e approcciare con convinzione il match”.