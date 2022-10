La salernitana Eurofinance eccellenza della finanza agevolata.

Si è svolto presso il Grand Hotel Quisisana il 37° Convegno di Capri dei Giovani Imprenditori Confindustria che sono giunti da ogni parte di Italia per confrontarsi sulla fucina di visioni e di proposte che occorre mettere a disposizione del nostro sistema per il benessere e la crescita del nostro Paese.

Quest’anno il tema del convegno è stato “Energie. Per cambiare epoca”. L’Italia ha infatti bisogno di nuove energie per ristrutturare le proprie fondamenta economiche e sociali e combattere l’inverno demografico. La grave crisi energetica che minaccia in maniera sempre più pesante la tenuta economica e sociale italiana è stata al centro degli interventi che si sono susseguiti. E’ necessario andare avanti con i progetti e le riforme del PNRR, rispettarne il cronoprogramma per non perdere le grandi opportunità che il Piano rende concretamente attuabili.

Ed è in questo contesto che sono state presentate attraverso un dossier promosso da La Repubblica le imprese che si sono maggiormente distinte nel proprio ambito di azione.

Eurofinance, leader in Finanza Agevolata dal 1960, è stata selezionata tra le eccellenze in ambito di Finanza Agevolata 4.0. Attraverso un attento operato ha portato un benessere diffuso in termini di crescita condivisa, autoimpiego e autoimprenditorialità, contribuendo a rilanciare il comparto dell’imprenditoria nazionale.

Basata su una corretta visione macroeconomica, con metodi e procedure digitalizzate nell’unica piattaforma di finanza accreditata ODCEC, EurOracle, ad oggi ha finanziato oltre 8000 imprese, godendo del 97% di successo finanziario, con 1.5 miliardi di euro in investimenti strategici per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori locali e oltre 1000 studi commerciali collegati in tutta Italia.

“E’ importante sottolineare che la nostra società non si ferma ad una valutazione di accoglibilità delle pratiche, vale a dire la sussistenza dei requisiti richiesti per aderire ai bandi, ma entra nel campo dell’ammissibilità evitando così all’interlocutore un dispendio inutile di tempo ed energie finanziarie” sottolinea il Dott. P. Angelo Cicalese, Presidente del Team Eurofinance e COMITEC.

Con l’obiettivo di identificare le opportunità offerte dal territorio, attraverso una rilevazione delle risorse umane potenzialmente disponibili ed idonee a realizzare nuove forme di autoimpiego e autoimprenditorialità, mediante l’utilizzo di Finanziamenti Agevolati di Stato relativi a misure già operative, Eurofinance supporta il Piano di Sviluppo Territoriale Diretto Nazionale. Attraverso questo virtuoso sistema di organizzazione è possibile valorizzare i territori recuperando e potenziando le risorse locali presenti, sia materiali che umane, messe a sistema attraverso la creazione strategica di imprese con misure finanziarie agevolate, in settori chiave per lo sviluppo socio-economico dei territori.

Il Piano di Sviluppo Locale Diretto, presentato dal COMITEC a tutte le forze politiche italiane, ad oggi ha ricevuto molti riconoscimenti ma nessun sostegno operativo – afferma il dott. Cicalese – In tal senso, si raccolgono ulteriori adesioni al Progetto e dichiarazioni di intenti con l’auspicio che nella nuova legislatura si passi dalla teoria ai fatti.