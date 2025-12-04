Dito chiuso nella porta in asilo, amputata falange a bambina di Maiori

Una bambina di due anni a Maiori ha subito l’amputazione di una falange dopo che la sua mano è rimasta incastrata nella porta del bagno dell’asilo.

La bambina, mentre si trovava in bagno, ha avuto la mano schiacciata dalla porta.

L’impatto ha causato una lesione così grave da richiedere l’amputazione di una falange.

La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, al Santobono di Napoli, dove i medici hanno effettuato l’intervento chirurgico.

L’incidente ha aperto un dibattito sulla sicurezza delle strutture scolastiche, in particolare sugli arredi e sulle porte che possono rappresentare rischi per i bambini molto piccoli.

Si discute anche della responsabilità gestionale e della vigilanza: quanto personale era presente, e se le misure preventive fossero adeguate.

Potrebbero esserci conseguenze legali e amministrative per l’istituto, con indagini per accertare eventuali negligenze.

L’incidente ha sollevato forti preoccupazioni sulla sicurezza delle strutture scolastiche e sull’adeguata vigilanza dei piccoli.

I genitori, intanto, hanno presentato denuncia lamentando presunti ritardi nella richiesta di aiuto: secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato il padre, giunto sul posto, a contattare direttamente il 118 dopo essersi reso conto della gravità della ferita.

