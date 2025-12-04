Il Rettore dell’Università di Salerno, Virgilio D’Antonio, nominato Socio Onorario del “Rotary Club Salerno Duomo”.

“L’Università è di Salerno e deve rivendicare con vigore il suo rapporto con la città che deve essere biunivoco: l’Università si arricchisce nel rapporto con la città, con il territorio, e Salerno può ambire finalmente a diventare “Città Universitaria” e sentirsi orgogliosa della sua Università. Non vogliamo più essere percepiti come un non luogo, un corpo estraneo della nostra città: vogliamo essere una parte integrante del suo tessuto culturale, umano ed economico”. Lo ha affermato con grande determinazione il nuovo Rettore dell’Università di Salerno, il professor Virgilio D’Antonio, che è stato nominato Socio Onorario del “Rotary Club Salerno Duomo” presieduto dal dottor Gaetano Cuoco che ha spillato il Rettore, al quale ha anche consegnato il gagliardetto del Club, nel corso della conviviale rotariana organizzata al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno. Il Magnifico Rettore ha confermato che ci sarà una sede dell’Università nell’ex Tribunale di Salerno:” Questo è un progetto che dovrebbe concretizzarsi nel prossimo anno “. Il Rettore, che si è insediato il sette novembre, è un giurista: insegna Diritto Privato Comparato, Diritto Comparato dell’Informazione e della Comunicazione, Diritto delle nuove tecnologie e Ordinamento sportivo e diritto comparato dello sport, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università di Salerno. È anche membro del Collegio di Garanzia del CONI. La professoressa Genny Tortora, Decana dei Professori e Professore Ordinario di Informatica ha presentato il Rettore Virgilio D’Antonio che ha parlato delle prospettive future dell’Università di Salerno, partendo proprio dal dialogo con il territorio:” L’Università di Salerno sta attraversando un processo di rinnovamento importante. Siamo la seconda Università della Campania, una delle principali Università del Mezzogiorno e una delle principali realtà di ricerca e di didattica a livello nazionale. Abbiamo diciassette Dipartimenti che sono ai primi posti per la loro attività di ricerca scientifica di eccellenza: a breve installeremo uno dei più importanti computer quantistici d’Europa, nell’ambito del progetto “Quantum Valley” che ci consentirà di creare il primo centro italiano di calcolo quantistico. Abbiamo delle eccellenze enormi. Siamo un grande ateneo ma possiamo ambire a diventare un Mega Ateneo. La nostra missione è quella di formare le generazioni presenti intravedendo un bagliore di ciò che sarà il futuro”. È intervenuta l’Assistente del Governatore del “Distretto Rotary 2101”, Maria Luisa De Leo, che ha portato i saluti del Governatore Angelo Di Rienzo. Presente l’Assessore Comunale Paola De Roberto che ha ricevuto il gagliardetto del Club. Aniello Palumbo

