Demolizione notturna in pieno centro, la protesta del Codacons

Nella scorsa notte a Salerno in pieno centro in Via Vernieri si procedeva alla

demolizione dell’edificio che ha ospitato nel corso degli anni anche istituti scolastici

come il Focaccia.

“quando abbiamo trovato il video di denuncia social di un residente della zona non

credevamo ai nostri occhi…un rumore assordante in piena notte a causa delle ruspe

demolitrici…chi ha dato le autorizzazioni se esistenti? Come è possibile che non si

sia tenuto conto dei tanti cittadini, residenti, lavoratori di un’area vastissima?” si

chiede l’Avv. Matteo Marchetti il quale continua “stamane abbiamo denunciato

l’accaduto al Prefetto chiedendogli di intervenire e sperando che tali episodi

chiaramente conseguenza di un pessima amministrazione cittadina non si verifichino

più, lanciamo inoltre un appello ai cittadini a denunciare questi episodi, il disturbo

della quiete pubblica è un reato punibile penalmente in quanto genera fastidio e lede

il diritto al riposo e alla tranquillità di svariate persone. E’ necessario rispettare il

silenzio gli orari stabiliti dai regolamenti condominiali e comunali”.