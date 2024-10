Degrado e inciviltà in via Vernieri a Salerno: una situazione di abbandono che merita attenzione

Via Vernieri, una delle strade principali di accesso a Salerno, specialmente per chi proviene dall’autostrada, è ormai il simbolo di un degrado che va ben oltre la semplice mancanza di manutenzione. La segnalazione di un cittadino mette in luce una serie di problematiche che incidono non solo sulla vivibilità della zona, ma anche sulla sicurezza dei tanti che la frequentano, in particolare famiglie e studenti.

Ogni mattina, la strada si riempie di genitori e studenti diretti verso due istituti scolastici, ma attraversare la sgtrada è diventato un pericolo costante. La segnaletica orizzontale, quasi del tutto inesistente, fa sì che le auto non rallentino, spesso parcheggiando in maniera selvaggia, ostruendo il passaggio e mettendo a rischio pedoni e bambini. La mancanza di un’adeguata regolamentazione del traffico e di un minimo di rispetto delle norme stradali da parte degli automobilisti accentua la percezione di abbandono.

Non meno preoccupante è la condizione del verde urbano. Gli alberi, lasciati in uno stato di completo abbandono, sono diventati un vero e proprio ostacolo per i pedoni: i rami crescono in modo disordinato, coprendo le insegne delle attività commerciali e costringendo i passanti a chinare la testa per poter camminare sul marciapiede. Questo degrado si fa sentire ancora di più nel periodo natalizio, quando, a differenza di altre aree della città, via Vernieri rimane al buio, senza nemmeno una luce natalizia a illuminare il percorso.

Una situazione di degrado e inciviltà che si protrae da tempo, e che richiede un intervento urgente da parte delle autorità. Via Vernieri, come sottolineato dal cittadino, rappresenta non solo un’importante arteria di accesso alla città, ma anche un punto critico per la sicurezza e la qualità della vita di chi la attraversa quotidianamente. È necessario che venga restituita dignità a questa strada, tanto frequentata quanto trascurata, prima che l’incuria diventi irrecuperabile.