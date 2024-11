Emergenza barriere architettoniche e degrado urbano a Salerno: l’appello delle forze civiche e politiche

Il tema delle barriere architettoniche e del degrado urbano torna prepotentemente al centro del dibattito pubblico a Salerno. Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Europa Verde, Semplice Salerno, Salerno in Comune e Futura Salerno hanno deciso di unire le forze per denunciare una situazione definita “insostenibile” e sollecitare un intervento urgente da parte del sindaco Vincenzo Napoli e della sua amministrazione.

Un appello congiunto per accessibilità e decoro

In una lettera aperta indirizzata al primo cittadino, i firmatari hanno espresso preoccupazione per lo stato di abbandono in cui versano molte aree della città, rendendo la vita difficile, se non impossibile, per le persone con disabilità o con problematiche motorie. “Questo stato di cose,” si legge nella lettera, “minaccia i diritti fondamentali di accessibilità e inclusione, con barriere fisiche e strutturali che persistono nonostante le segnalazioni continue dei cittadini e dei comitati locali.”

I principali problemi segnalati

La lettera elenca una serie di criticità che affliggono la città, tra cui:

– Strade dissestate e spazi verdi trascurati, che rappresentano un ostacolo per chi si sposta in carrozzina o con difficoltà motorie.

– Ostacoli strutturali collocati senza criterio, come dissuasori per i motorini che diventano barriere insormontabili per le carrozzine.

– Marciapiedi non a norma, con scivoli troppo ripidi o assenti e strisce pedonali collegate a gradini alti.

– Pali e cestini mal posizionati, che intralciano i percorsi accessibili.

I firmatari sottolineano che questi problemi rappresentano una grave violazione delle normative vigenti, che obbligano le amministrazioni locali a garantire spazi accessibili a tutti. Inoltre, denunciano l’assenza di risposte adeguate da parte del Comune, nonostante le segnalazioni di associazioni come l’Osservatorio Cittadino sulla Condizione delle Persone con Disabilità e la UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare).

Le richieste delle associazioni e delle forze politiche

Il documento presentato al sindaco include un elenco dettagliato di interventi necessari per migliorare l’accessibilità e il decoro urbano:

Manutenzione urgente della rete stradale e degli spazi verdi pubblici, per garantire sicurezza e vivibilità. Rimozione delle barriere architettoniche, con particolare attenzione ai percorsi pedonali e agli attraversamenti stradali. Verifica delle strutture comunali per assicurare la conformità alle normative sull’accessibilità. Istituzione di un tavolo di dialogo permanente con associazioni e comitati cittadini, per monitorare la situazione e pianificare interventi mirati.

Una questione di diritti fondamentali

“La mancata applicazione degli standard di accessibilità non è solo un problema tecnico,” si legge nell’appello, “ma una vera e propria discriminazione, che impedisce a una parte della popolazione di vivere la città in maniera dignitosa e autonoma.” Le forze politiche e civiche firmatarie sottolineano l’importanza di affrontare queste problematiche con serietà e urgenza, per garantire a tutti i cittadini gli stessi diritti e opportunità.

L’appello congiunto rappresenta una chiamata all’azione per l’amministrazione comunale, affinché affronti con decisione una problematica che compromette la qualità della vita di molti salernitani. Ora, la risposta spetta al sindaco e alla giunta, nella speranza che queste voci non restino inascoltate.