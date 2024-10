Premio Charlot, il programma di stasera

La 36ª edizione del Premio Charlot si prepara ad offrire una serata indimenticabile con la rappresentazione del musical “Il Principe d’Egitto”, diretto da Antonello Ronga.

Questo emozionante family show, si terrà venerdì 25 ottobre con inizio alle ore 20.30, e rappresenta un appuntamento imperdibile per il pubblico di tutte le età.

Lo spettacolo è una produzione della Compagnia dell’Arte, nota per la sua dedizione alla creazione di spettacoli che riuniscono le famiglie a teatro.

“Il Principe d’Egitto” porta sul palco una storia biblica tratta dal libro dell’Esodo, trasformata in un musical coinvolgente che racconta la vita di Mosè, uno dei protagonisti più iconici della Bibbia.

La trama si apre con la drammatica situazione degli ebrei ridotti in schiavitù sotto il dominio del Faraone Seti I. Nel timore di una rivolta, Seti ordina una brutale spedizione per eliminare i neonati maschi israeliti. Una madre disperata, Jocabel, sfida il volere del Faraone, salvando il suo figlio neonato, Mosè, affidandolo alle acque del Nilo. Miracolosamente, il bambino viene trovato dalla moglie del Faraone, che lo adotta come proprio figlio, dando inizio a una storia di crescita, scoperta e redenzione.

Il regista Antonello Ronga, entusiasta della messa in scena, dichiara: “Uno spettacolo biblico in tutti i sensi. Perderlo sarebbe davvero un peccato. È un’emozione incredibile dirigerlo e rappresentarlo… immaginate guardarlo da spettatori!”.

Ronga sottolinea l’importanza di creare momenti magici che possano riunire le famiglie in un’esperienza condivisa a teatro, un obiettivo che la Compagnia dell’Arte persegue con dedizione da anni.

La regia e l’adattamento sono affidati a Antonello Ronga, la direzione organizzativa è di Valentina Tortora, con scene curate da Francesco Sommaripa e coreografie del Professional Ballet di Pina Testa sono firmate da Fortuna Capasso e Davide Raimondo. I costumi sono opera di Paolo Vitale e Scena Lab-Arte, mentre luci e audio sono forniti da GFM Service di Giuseppe Petti. Il cast comprende Barbara Brancaccio, Gabriele Casale, Francesco Sommaripa, Salvatore Minopoli, Francesca Canale, Gianni D’Amato, Marco De Simone, Ludovica Ferraro, Cristina Mazzaccaro e Peter Zobel.

Uno straordinario appuntamento con il teatro, che il Premio Charlot offre al suo pubblico, un’occasione unica per vivere una storia che emozionerà grandi e piccini e che vi farà credere ancora nei miracoli.