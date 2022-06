Da 20 anni Amici delle Alici, venerdì 17 la presentazione del ventennale dell’associazione.

Venerdì 17 giugno, alle ore 11,00 presso la sede salernitana dell’Agenzia regionale Campania Turismo (ex Ept di via Velia n. 17), l’associazione cetarese ‘Amici delle Alici’ presenta il calendario delle attività organizzate per festeggiare i 20 anni di attività.

Alla conferenza stampa saranno presenti il presidente del sodalizio Secondo Squizzato, ed altri esponenti dell’associazione, fra i quali Eugenio Puglia, Sergio Galzigna, Giancarlo Capacchione e Alfonso del Forno, componenti del gruppo di lavoro per la valutazione sensoriale della colatura di alici.