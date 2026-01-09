Cybersecurity, accordo Centrale del Latte-Carabinieri

La Centrale del Latte di Salerno e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno hanno siglato un nuovo accordo di collaborazione, “Naviga sicuro, non sei solo”, dedicato alla promozione della cyber security tra i cittadini, con particolare attenzione ai giovani.

L’intesa è stata firmata dal Colonnello Filippo Melchiorre Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, e da Diego De Martino, Coordinatore Generale BU SUD della Centrale del Latte d’Italia S.p.A.

Questo progetto rappresenta la seconda collaborazione tra le due realtà: la prima iniziativa, volta a sensibilizzare soprattutto gli anziani sulle truffe, ha ottenuto grande successo, raggiungendo un vasto pubblico e ricevendo ampio apprezzamento.

A partire da marzo 2026, su oltre 660.000 confezioni tra latte fresco intero e parzialmente scremato della Centrale del Latte di Salerno comparirà l’immagine di un Carabiniere con il messaggio “Naviga sicuro, non sei solo”, affiancato da una giovane ragazza e dall’invito: “Hai dubbi on-line? Chiama il 112”.

L’obiettivo è sensibilizzare i giovani sui rischi del web — truffe, furti di identità, fake news e cyberbullismo — offrendo un punto di riferimento chiaro e immediato per chiedere aiuto e navigare in modo più consapevole e sicuro.

