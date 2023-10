Corso internazionale di formazione in diritto penale dell’Università di Salerno

Venerdì 6 ottobre, a partire dalle ore 9,30, presso l’Aula “Nicola Cilento” dell’Università degli Studi di Salerno, e sabato 7 ottobre, a partire dalle ore 10, presso Villa Rufolo a Ravello, si terrà la XVIII Edizione del Corso Internazionale di Formazione in Diritto Penale organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale del Professore Andrea R. Castaldo (Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Salerno), in collaborazione con la Fondazione Universitaria dell’Università degli Studi di Salerno.

Il corso affronterà il tema “AI, Metaverse and Criminal Law”, ponendosi come uno dei primi hub scientifici in Italia in cui si esplorano a fondo le possibili applicazioni dell’intelligenza artificiale e del Metaverso alla Giustizia penale. Durante le due giornate ci saranno approfondimenti anche sulla formazione e sull’aggiornamento dei dipendenti pubblici in materia di anticorruzione e semplificazione amministrativa grazie all’apporto delle nuove tecnologie.

“Il Corso Internazionale di Formazione in Diritto Penale – ha spiegato Castaldo, avvocato e professore ordinario di Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Salerno – è un’opportunità unica per raccogliere la sfida lanciata dalle nuove tecnologie alla Giustizia penale. L’intelligenza artificiale ha trasformato ogni aspetto della nostra vita sociale e va disciplinata adesso per non dover subire in futuro le imprevedibili evoluzioni. Mi auguro che il Corso Internazionale possa rappresentare un primo contenitore di idee per raggiungere una proficua convivenza tra questi due universi apparentemente distanti tra loro”.

“Siamo felici di dare il nostro contributo a questo prestigioso appuntamento organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale del Professore Castaldo – spiega il Presidente della Fondazione Universitaria Antonio Piccolo – La Fondazione pone grande attenzione al tema della valorizzazione del capitale umano e dell’aggiornamento professionale, come dimostra anche il progetto SEI UNISA che ha avuto un ottimo riscontro. Con questo corso, che ha raccolto numerose adesioni da dipendenti di aziende pubbliche di tutta la Campania, accendiamo i riflettori su temi quali l’Intelligenza Artificiale e il Metaverso applicati al diritto, con un focus importante sull’anticorruzione”.

Oltre al Professore Castaldo e al Presidente Piccolo, all’evento prenderanno parte il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno Vincenzo Loia, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Salerno Gaetano Paolino, il Direttore P.E.S.E.S Carlo Cottarelli e altri illustri studiosi provenienti dall’Accademia europea e internazionale, rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale, esponenti delle professioni forensi e della magistratura, favorendo così un ambiente di discussione e di competenze trasversale e dinamico.