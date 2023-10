MoroInJazz Marco Zurzolo & The New Showmen in concerto venerdì 6

Venerdì 6 ottobre alle ore 22.00 riparte la rassegna dei concerti MoroInJazz, nel locale del Borgo Scacciaventi di Cava de’ Tirreni (Sa). Ad inaugurare sarà il popolare sassofonista, compositore, direttore e arrangiatore partenopeo Marco Zurzolo in concerto con il suo nuovo live “The new showmen”.

The New Showmen è un omaggio alla storica band di James Senese, Mario Musella, Elio D’Anna, tanto per fare qualche nome. Un gruppo storico la cui musica pescava a piene mani nel rhythm & blues.

Il progetto The New Showmen è caratterizzato come ogni suo lavoro precedente da due elementi fondamentali: Amore e Passione.L’amore per la sua meravigliosa terra, Napoli e la passione per la musica e per l’insegnamento.

Infatti l’idea che ha preso corpo per la realizzazione del nuovo progetto musicale, nasce tra le aule del Conservatorio di Salerno dove il Maestro Zurzolo insegna e tra i suoi studenti di Musica di Insieme.

Da questo connubio ha preso vita la volontà di reinterpretare alcuni brani dei fantasmagorici Showman e del suo leader il mitico Mario Musella, indubbiamente una delle migliori voci del panorama italiano degli anni ’70.

Una scaletta marcatamente “rhythm & blues”, quella che sarà proposta da Zurzolo e dalla sua band, dovuta all’ascendenza nordamericana di Musella & soci, con le rielaborazioni in chiave moderna di pezzi ormai classici, tra i primi brani “Non si può leggere nel cuore” e “Un’ora sola ti vorrei” (cover di una canzone scritta da Umberto Bertini e musicata da Paola Marchetti, portata al successo nel 1938 da Fedora Mingarelli).

L’artista napoletano, nel corso della sua carriera, ha avuto diverse esperienze musicali differenti, collaborando con molti artisti italiani e internazionali, tra questi: Archie Shepp, Chet Baker, Gil Goldstein, Omar Sosa, Joe Lovano, Arto Lindsay, Roul de Souza, Pietro Tonolo, Kocani Orkestar, Billy Preston, Brian Ferry,-Renaud Garçia Fons, Rita Marley, Solomon Burke, Van Morrison, Don Moye and Art Ensemble of Chicago, Mike Minieri, Enrico Pierannunzi, Stefano Bollani, Marc Johnson.

Il live concerto live di Zurzolo apre una stagione di eventi musicali ed appuntamenti jazz di grande rilievo nazionale ed internazionale nei locale del Borgo Scacciaventi, già ribattezzato “tempio del jazz”, che come sempre si avvale della direzione artistica di Gaetano Lambiase.

Il primo mese di programmazione di MoroInJazz di Cava de’ Tirreni (Sa) sarà particolarmente incentrato su quattro concerti di musica jazz. Venerdì 13 ottobre FABRIZIO BOSSO E JULIAN MAZZARIELLO “Il cielo è pieno di stelle”, omaggio a Pino Daniele; venerdì 20 ottobre PEPPE SERVILLO “Italian Portraits”, storia della canzone italiana, da popolare alla canzone d’autore, che porterà per la prima volta nelle sale del Moro il pianista e compositore salernitano Matteo Saggese; venerdì 27 ottobre STEFANO DI BATTISTA SEXET feat Cutello Bros.

Info e prenotazioni al numero telefonico 0894456352 oppure via WhatsApp al 3403939561.