Addio al senatore e medico Francesco Salzano, il cordoglio di Mario Polichetti: “La sua dedizione per il servizio pubblico e la comunità resteranno per sempre un esempio vivo in tutti noi”

“È con profonda tristezza che apprendo della scomparsa di Francesco Salzano, una figura di straordinaria importanza nella comunità medica e nella vita pubblica di Nocera Inferiore. Il dottor Salzano è stato un vero e proprio “angelo custode” per migliaia di persone, grazie alla sua straordinaria maestria in sala operatoria e alla sua dedizione alla professione medica. Come responsabile dell’unità operativa di chirurgia generale e d’urgenza presso l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, ha salvato innumerevoli vite e ha guadagnato il rispetto e l’ammirazione di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di essere curati da lui. La sua presenza nell’ospedale nocerino era sinonimo di speranza e fiducia per i pazienti, e la sua equipe era rinomata per l’eccellenza delle cure fornite. La sua generosità e dedizione erano evidenti nel fatto che le persone facevano la fila per essere operate da lui, una testimonianza della fiducia che la comunità riponeva in lui. Inoltre, voglio ricordare anche il suo contributo come senatore della Repubblica, il suo impegno come candidato sindaco di Nocera Inferiore e il suo ruolo di consigliere comunale. La sua dedizione al servizio pubblico e alla comunità è stata inestimabile, e il suo impegno per il benessere di Nocera Inferiore sarà sempre ricordato”

Così Mario Polichetti, già vice coordinatore regionale dell’Udc, si unisce al cordoglio di tutta la comunità salernitana e nocerina per la perdita di una persona straordinaria e offre le sue più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici del dottor Francesco Salzano. “Il suo lascito di altruismo, dedizione e compassione continuerà a vivere nei cuori di coloro che ha toccato con la sua presenza e le sue azioni”, ha concluso Polichetti.