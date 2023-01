Convergenze Acedemy, concluso con successo il percorso di formazione per 10 giovani talenti in ambito IT.

Convergenze S.p.A. Società Benefit (EGM: CVG), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only) e la rete in fibra ottica proprietaria con l’innovativa tecnologia XGS-PON, comunica che si è conclusa con successo la prima edizione di “Convergenze Academy”, il progetto di formazione di giovani talenti in ambito IT basato sull’innovativo metodo CBL – Challenge Based Learning , partito a ottobre 2022 e realizzato dalla Società con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Oggi, i 10 giovani talenti provenienti dai paesi del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, hanno presentato i progetti realizzati nell’ambito dell’ultima Challenge dedicata al tema della sostenibilità e hanno ricevuto gli attestati di partecipazione all’Academy.

Il percorso formativo in ambito IT di 240 ore si è svolto nella sede operativa di Convergenze a Trentinara (Salerno).

I ragazzi hanno dovuto sostenere 6 diverse sfide su 6 argomenti differenti: automotive, media, turismo, food, sport e sostenibilità. Durante tutto il percorso gli studenti hanno lavorato in gruppo e per ogni sfida hanno dovuto affrontare degli ostacoli legati a quanto acquisito durante questi mesi.

Un metodo che ha incoraggiato l’apprendimento offrendo agli studenti la possibilità di esplorare e sperimentare in modo attivo, garantendo loro una chance di lavorare in futuro nell’ambito della Programmazione Informatica.

Rosario Pingaro, Amministratore Delegato e Presidente di Convergenze ha così commentato: “Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un continuo aumento di giovani che lasciano il sud alla ricerca di un lavoro, con lo scopo di realizzare i propri sogni e le proprie ambizioni. Convergenze crede nelle potenzialità del territorio e continua a investire sulla formazione dei giovani, per offrire nuove opportunità lavorative e creare talenti ed eccellenze in grado di rispondere alle esigenze del mercato e far crescere l’economia campana”.