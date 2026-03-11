Convegno su San Francesco d’Assisi organizzato nel “Salone dei Marmi” dalla “Società Dante Alighieri” di Salerno.

“Credenti o non credenti: tutti amano San Francesco che era una figura carismatica e che ancora oggi, a ottocento anni dalla sua morte, è ancora attuale. È stato un rivoluzionario che ha rotto gli schemi: ha anticipato l’elemento ecologico moderno e con la sua visita al Sultano in Egitto rappresenta uno degli elementi di punta del pacifismo moderno”. È stato il professor Alberto Granese, già Ordinario di Letteratura italiana presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno, che ha analizzato la figura di San Francesco sotto diversi profili durante il convegno dedicato a San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, organizzato nel “Salone dei Marmi” del Comune di Salerno in occasione dell’ottavo centenario dalla morte del Santo, avvenuta nel 1226, dalla “Società Dante Alighieri”, Comitato di Salerno, presieduta dalla professoressa Pina Basile, Cavaliere della Repubblica, con il patrocinio del Comune di Salerno nella persona del Commissario Straordinario, il dottor Vincenzo Panico. Il professor Granese, leggendo alcuni versi dello straordinario “Cantico delle Creature”, ha spiegato che San Francesco rappresenta tutti i cristiani:” In modo particolare anche noi italiani che lo sentiamo come un santo popolare”. Il dantista salernitano ha anche spiegato che Dante nella “Divina Commedia” idealizza la figura di San Francesco:” La idealizza nel momento in cui Francesco si sposa con Madonna Povertà. Francesco è l’alter Christus. Dante mette in evidenza Francesco attraverso la metafora potente e poetica delle nozze mistiche con la Povertà. Forse Francesco è la figura più importante della Commedia”. Il professor Granese, che ha anche declamato i versi di un suo componimento dedicato a San Francesco, ha sottolineato il gesto di coraggio di Papa Bergoglio che dopo la sua elezione scelse di chiamarsi Francesco:” È stato un grande gesto simbolico: fondamentale; un vero programma di azione”. Il professor Granese ha anche ricordato di come la figura del Santo sia stata trattata nella pubblicistica moderna:” lo storico Alessandro Barbero e lo scrittore Aldo Cazzullo hanno dedicato i loro recenti libri a San Francesco offrendone ritratti diversi”. Il convegno è iniziato con la toccante interpretazione del “Cantico delle Creature”, conosciuto come “Cantico di Frate Sole e Sorella Luna”, cantato, con grande coinvolgimento emotivo dall’architetto Alfredo Lupinelli che con la sua chitarra ha eseguito il celebre inno di lode in cui Francesco esprime gratitudine verso Dio attraverso la bellezza del Creato e il legame fraterno con tutte le creature: una preghiera tra gratitudine e lode al creatore. Il Dottor Vincenzo Panico, Commissario Straordinario del Comune di Salerno che ha sottolineato l’importanza del convegno dedicato a San Francesco:” Un Santo che è nel cuore di tutti: amato non solo da chi è cattolico e cristiano, ma anche da chi non appartiene al mondo cattolico perché i valori che ci ha tramandato sono trasversali: è un simbolo, sia per chi, come noi, ha il dono della fede, sia per chi questo dono non ce l’ha”. Monsignor Andrea Bellandi, Arcivescovo Metropolita di Salerno, Campagna e Acerno ha spiegato quanto sia estremamente attuale il messaggio di fratellanza universale di San Francesco:” In un tempo purtroppo funestato da conflitti la testimonianza di Francesco che ci invita alla fraternità, alla semplicità sia oltremodo preziosa. San Francesco ci aiuta a ricentrare lo sguardo su ciò che veramente è essenziale per vivere e di cui abbiamo bisogno in questi tempi”. Padre Raffaele Bufano, dell’Ordine dei Frati Minori della chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Piazza Ferrovia ha ricordato che:” La figura di San Francesco d’Assisi rappresenta una delle esperienze più rivoluzionarie e durature nella storia dell’umanità, capace di mantenere una straordinaria attualità anche dopo oltre 800 anni dalla sua morte”. Padre Giampiero Canelli, dell’Ordine dei Frati Cappuccini, parroco della chiesa di “Maria Santissima Immacolata” di Piazza San Francesco ha spiegato che la figura di San Francesco è trasversale e universale: È un simbolo di pace, fraternità e solidarietà: capace di unire credenti e non credenti. Il suo messaggio di povertà, dialogo e amore per il creato supera i confini religiosi, influenzando la cultura e le coscienze collettive. San Francesco d’Assisi è come una pianta che continua a fiorire e a germogliare: la sua è un’eredità spirituale e umana in continua evoluzione. Si definiva un semplice, ma in realtà era un genio!”. La Professoressa Pina Basile, Presidente della Società Dante Alighieri Comitato di Salerno ha ripercorso la vita di San Francesco:” Nacque nel 1181, figlio del ricco mercante di stoffe Pietro Bernardone e di Pica de Bourlémont. Dopo una giovinezza agiata, si convertì nel 1205, abbandonando le ricchezze, per fondare l’Ordine dei Frati Minori, votandosi alla povertà e alla predicazione del Vangelo: non era povero, ma ha abbracciato la povertà. Dante, che attinge molto dalla letteratura francescana, colloca San Francesco nel Paradiso, nel Cielo del Sole (IV cielo), tra gli spiriti sapienti che danzano in corone concentriche. La sua figura viene celebrata nel Canto XI da San Tommaso d’Aquino, che ne narra la vita come “sposo di Madonna Povertà. Il 3 ottobre del 1226, a soli 45 anni, Francesco viene accolto dalla sorella morte. Il 16 luglio del 1228 Papa Gregorio IX lo proclamò Santo. Il 18 giugno del 1939 Papa Pio XII proclamò San Francesco d’Assisi patrono primario d’Italia”. (Foto di Antonio Rinaldi). Aniello Palumbo

