Chiusura in bellezza per Bianco Tanagro ad Auletta.

Chiude in Bellezza “Bianco Tanagro” XI edizione. Hanno lasciato il segno ed emozionato il pubblico le visite spettacolo al Castello Marchesale Maioli Castriota Scanderbech, dove la Compagnia Teatrale “Artificio” ha proposto “I Fantasmi del Castello”. Hanno strappato applausi a scena aperta le modelle e le coreografie dell’evento “Eleganza e Stile”, organizzato da Marianna Lupo, sempre nell’incantevole scenario del Castello Marchesale.

Fondamentale come sempre si è rivelato il contributo della Pro Loco di Auletta. Grandi il coinvolgimento e gli apprezzamenti che hanno caratterizzato le attività proposte dall’Associazione “Lo Stare Insieme”, dall’ASD “LENZA Valdianese” e dall’Associazione “Liberiamoci”. Gli appuntamenti serali con il DJ Contest in pineta, e con la musica popolare in piazza, hanno appassionato giovani e meno giovani. Per il gusto e il palato il gradimento è stato assoluto, grazie alla ricca proposta eno-gastronomica locale, che ha visto protagonista ovviamente il RE “Carciofo Bianco”.

E così tra visite guidate alla scoperta delle meraviglie di un territorio bellissimo, laboratori dedicati allo sviluppo e alla sostenibilità ambientale, gare sportive di pesca, concerti ed appuntamenti musicali, e degustazioni di prodotti tipici, sono davvero volate le cinque giornate dedicate alla XI edizione di “Bianco Tanagro”. Tutto ovviamente si è svolto all’insegna della prudenza e del rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid. Il successo e il gradimento, che hanno accompagnato costantemente tutte le iniziative, premiano il coraggio dell’amministrazione comunale di Auletta, guidata dal sindaco Pietro Pessolano, e dell’intera macchina organizzativa che ha permesso la realizzazione dell’evento. Pienamente raggiunto l’obiettivo di dare a tutto il territorio un concreto segnale di “ripartenza” post pandemia.

La giornata conclusiva ha visto il suo momento clou presso il Complesso Monumentale dello “Jesus”, altro luogo molto rappresentativo per la comunità di Auletta, situato in posizione dominante e panoramica nel centro storico cittadino. La location ideale, dunque, per tirare le somme della manifestazione, e per gustare le squisite proposte “bianche” del Bar Chef Manuel Giachetta, oltre ad altre delizie enogastronomiche che hanno avuto come comune denominatore il Carciofo Bianco.

“La bellezza declinata in tanti aspetti diversi -ha sottolineato il direttore artistico Patrizia Laudano– è stata il filo conduttore di Bianco Tanagro XI edizione. Certo non poteva essere una edizione come le altre, e per questo ancora di più è enorme la nostra soddisfazione per quello che siamo riusciti a fare, in condizioni molto difficili”.

Sono stati tanti i momenti emblematici di queste cinque giornate, che resteranno nel cuore del sindaco Pietro Pessolano. “Le emozioni più intense -ha spiegato il primo cittadino- sono derivate dalla gioia degli artisti che hanno potuto tornare ad esibirsi dopo un anno e mezzo, dal fermento delle attività che grazie a questa manifestazione sono ripartite, e dal calore del pubblico che ha potuto tornare a vivere eventi artistici, culturali e spettacolari di alto livello. Sono certo -ha concluso Pessolano- che i segnali dati da Auletta, in particolare la voglia di fare rete e ripartire, rappresentano l’inizio di una rinascita vera, che tutti noi attendiamo da troppo tempo”.

Bianco Tanagro è stato finanziato dalla Regione Campania – Agenzia Regionale Campania Turismo, attraverso il POC 2014/20. Linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura”.