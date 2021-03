Charme Home, tutta l’assistenza per vendere, comprare ed arredare casa.

Il 2021 sarà l’anno della ripresa del mercato immobiliare, sia per quello che riguarda la compravendita di immobili, ma anche per tutti i servizi a corredo, come la riqualificazione, la ristrutturazione e l’arredo, con una attenzione sempre maggiore verso la qualità.

Ecco dunque che affidarsi ai servizi professionali di un’agenzia si rivela fattore decisivo per ottenere risposte efficaci, in tempi ragionevoli ed a prezzi concorrenziali.

E’ il caso di Charme Home, agenzia immobiliare che nasce dalla più che ventennale esperienza dei suoi professionisti, che fa della conoscenza del mercato immobiliare in tutte le sue articolazioni, della capacità di fornire risposte pronte, complete ed in tempi ragionevoli, e della capacità di comprendere le esigenze del cliente (sia esso potenziale venditore o acquirente di immobile) ed interfacciarle con le dinamiche del mercato ed i fattori strutturali dell’immobile oggetto i suoi fattori di successo.

La gamma di servizi che Charme Home offre ai suoi clienti è articolata in 3 aree:

Acquisto dell’immobile : Charme Home accompagna i propri clienti nella ricerca dell’immobile da acquistare. L’obiettivo è quello di sottoporre alla clientela la soluzione più adeguata alle proprie esigenze, affiancandola poi in ogni singola fase della compravendita, operando con una metodologia consolidata con l’esperienza, e con professionalità e dedizione, al fine di garantire la giusta valorizzazione dell’immobile in rapporto ai parametri e ai valori di mercato.

: Charme Home accompagna i propri clienti nella ricerca dell’immobile da acquistare. L’obiettivo è quello di sottoporre alla clientela la soluzione più adeguata alle proprie esigenze, affiancandola poi in ogni singola fase della compravendita, operando con una metodologia consolidata con l’esperienza, e con professionalità e dedizione, al fine di garantire la giusta valorizzazione dell’immobile in rapporto ai parametri e ai valori di mercato. Vendita dell’immobile : Charme Home garantisce ai propri clienti interessati alla vendita di un immobile di trovare il giusto acquirente alle migliori condizioni di mercato ed in tempi ragionevoli. E’ possibile inoltre operare una valutazione gratuita degli immobili.

: Charme Home garantisce ai propri clienti interessati alla vendita di un immobile di trovare il giusto acquirente alle migliori condizioni di mercato ed in tempi ragionevoli. E’ possibile inoltre operare una valutazione gratuita degli immobili. Consulenza: Charme Home offre ai clienti un’accurata assistenza tecnica grazie alla collaborazione dei propri operatori ed alla rete di professionisti partners abilitati per risolvere ogni tipo di problema di natura immobiliare, catastale e urbanistica. Non solo, per offrire un livello di servizio il più possibile completo la consulenza di Charme Home si estende anche all’arredo dell’immobile, sia esso abitazione, ufficio, locale commerciale o altro, offrendo soluzioni per tutte le case e per tutte le tasche.

Charme Home ha un suo portale istituzionale, raggiungibile all’indirizzo www.charmehome.it ed una sua presenza sui social, in particolare facebook, Twitter ed Instagram.

Sul portale di Charme Home è possibile non solo visitare virtualmente gli immobili in portafoglio ma è anche a disposizione dell’utente un’ampia sezione di notizie dedicate al mondo del mercato immobiliare e creditizio. Non solo, ma è presente una sezione dedicata al design di interni, per abbracciare completamente tutte le esigenze relative all’immobiliare, dando anche spazio ai designer d’autore.

Contatti: