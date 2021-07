Capolinea Busitalia in via Vinciprova, Codacons diffida.

Lo spostamento del capolinea ha provocato il blocco di un’arteria principale al centro di Salerno (in via Vinciprova c’è anche la Sita), ridotti i tempi di riposo per i dipendenti ragion per cui vengono meno l’efficienza e la sicurezza, decine di zone non più servite in città, capolinea di via Ligea pericolosissimo in quanto i passeggeridevono scendere in doppia fila perché presenti i TIR sulla carreggiata.

L’avv. Matteo Marchetti vice segretario nazionale Codacons dichiara “le decisione prese a tutti livelli hanno dato vita ad un disastro annunciato, ragion per cui diffideremo il Comune di Salerno, l’azienda e la stessa Regione Campania la quale dovrà FAR SAPERE a tutti i cittadini salernitani se risponde al vero l’indiscrezione che BUSITALIA sia stata esclusa dal traporto pubblico locale ragion per cui non investirebbe più! E’ COSI’ CHE A SETTEMBRE SI VORRANO MANDARE I RAGAZZI IN SICUREZZA A SCUOLA?” e poi aggiunge “come ampiamente dimostrato i contagi non avvengono a scuola, luoghi sicurissimi, ma all’esterno e sui trasporti, forse l’obiettivo è tenere ancora i ragazzi a casa in barba a tutte le normative? NOI VIGILEREMO!”.