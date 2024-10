Camminata in rosa domenica 27

l Lions Club Capaccio Paestum Magna Graecia, sotto la presidenza del Dott. Vincenzo Mallamaci, annuncia con orgoglio l’organizzazione della “Camminata in Rosa”, un evento benefico a sostegno della ricerca sul cancro, in collaborazione con il Comune di Capaccio Paestum e la Community “Oltre lo Specchio”. L’iniziativa si terrà domenica 27 ottobre 2024 e sarà a favore dell’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro).

L’evento inizierà alle ore 9:00 con il raduno dei partecipanti in Piazza Santini, dove sarà possibile effettuare la registrazione e ritirare il kit per la camminata. A seguire, il corteo partirà e percorrerà un suggestivo tragitto che si concluderà nell’Area Archeologica di Paestum, dove verranno tenuti gli interventi istituzionali.

La quota di partecipazione è fissata a 15 euro a persona e l’intero ricavato sarà devoluto a sostegno della ricerca contro il cancro. Durante il percorso, i partecipanti avranno la possibilità di ottenere informazioni e consigli sulla prevenzione oncologica grazie ai punti informativi allestiti dalla Community “Oltre lo Specchio” e dal personale medico e volontari degli Ambulatori LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori).

L’invito a partecipare è rivolto a tutta la comunità, affinché questo gesto di solidarietà possa contribuire concretamente alla lotta contro il cancro.

Per maggiori informazioni:

Telefono: 334 6438878 / 329 6829524

Uniti nella solidarietà per sostenere la ricerca e la prevenzione oncologica!