Brillante affermazione del Liceo Musicale De Filippis Galdi di Cava de’ Tirreni al Concorso Nazionale Giovani Musicisti.

Si è distinto con successo al Concorso Nazionale per Giovani Musicisti “Saverio Mercadante” il Liceo musicale “Marco Galdi” di Cava de’ Tirreni, presieduto dalla Dirigente scolastica professoressa Maria Alfano. La prestigiosa competizione è bandita dall’Associazione “Officina della Musica”, con il Patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli, ed anche quest’anno si è tenuta in videoconferenza su piattaforma telematica.

La ricca premiazione di qualche giorno fa ha compensato un lungo periodo di significative difficoltà dovute alla sospensione delle attività didattiche in presenza dallo scorso marzo 2020 fino alla conclusione dell’anno in corso, seppur con qualche breve periodo vissuto nelle aule scolastiche. Segno, questo, di un intenso impegno da parte di allievi e docenti volto a non interrompere un cammino di studi musicali che, forse più di altri ambiti disciplinari, ha subito i limiti della Didattica a distanza.

Ecco i vincitori:

Per i pianisti, premio di diploma assoluto a Davide Maria Rumolo, 100/100, diploma di primo premio a Giovanni Paolo Fedele, 98/100, e Antonio Salvati, 96/100, diploma di secondo premio a Sara Di Marino, 92/100, diploma di terzo premio a Wagner Avagliano, 89/100.

Per i violinisti, diploma di primo premio a Cesare Noviello, 98/100, e Suemi Pagliara, 95/100.

Diploma assoluto al violoncellista Carmine Matonti, 100/100.

Diploma assoluto, 100/100, a Martina Liguori, Cesare Noviello, Alessandra Cesaro e Francesco Tei del Quartetto d’Archi.

E poi diploma di secondo premio per Musica d’Insieme della prima e della terza classe, e per il Cello Ensemble, tutti con la votazione di 94/100.

Ancora soddisfazioni al 21° Concorso Internazionale “Florestano Rossomandi”, bandito dall’”Academia Vibinensis”, con il patrocinio del Comune di Bovino e della Regione Puglia.

Anche in questa occasione gli allievi del Liceo musicale Marco Galdi di Cava de’ Tirreni si sono distinti per i seguenti risultati:

Cesare Noviello, 99/100, primo assoluto, Antonella Di Marino, 96/100, prima, Aurora Casali, 94/100, Giovanni Fedele, 93/100, e Sara Di Marino, 92/100, secondi.

E non è finita. Già, perché anche il 6° Concorso Musicale Nazionale “Peppe Caso“ – Città di Pagani, Edizione Online 2021, ha visto il Liceo Musicale di Cava de’ Tirreni “sul podio”, al primo posto, con i pianisti Antonella Di Marino, Aurora Casali, Giovanni Fedele, Sara Di Marino, con i violinisti Cesare Noviello, Suemi Pagliara e Sibilla Palombo, con il violoncellista Carmine Matonti e con il Quartetto d’Archi e l’Ensemble d’Archi.

Gran Festa della Musica, quindi, per il Liceo cittadino questa appena trascorsa del 21 giugno 2021.

E compiacimento per i docenti Maurizio Cogliani, Giuseppina Gallozzi, Achille Giordano, Ivan Iannone, Giuseppina Niglio, Gaetano Santucci, Alessandra Sciarelli e Anna Squitieri.