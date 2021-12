Battipaglia, accordo tra Comune ed Eco Ambiente per frazione organica rifiuti.

L’accordo con Eco Ambiente, fortemente voluto da questa amministrazione e raggiunto nelle ultime ore, ha garantito al Comune di Battipaglia un notevole risparmio sia sul costo del servizio di smaltimento della frazione umida dei rifiuti sia su quello di conferimento del vetro.

Grazie al attribuzione della frazione organica all’impianto di compostaggio di Eboli si otterrà una riduzione del prezzo di conferimento mentre, da quando lo STIR è diventato piattaforma per la raccolta del vetro proveniente dalla raccolta differenziata, il Comune di Battipaglia ha ottenuto non solo l’azzeramento del costo di conferimento ma finalmente un ristoro per il conferimento stesso secondo la convenzione ANCI.